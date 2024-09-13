15 преступных групп ликвидировали в Казахстане с начала года

Сотрудники КНБ проинформировали о принимаемых мерах по борьбе с оргпреступностью, сообщает Kazpravda.kz

Фото: КНБ РК

В августе этого года на основании материалов КНБ специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кызылординской области вынес приговор одному из лидеров криминальной среды региона.

Он осужден к 12 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство. Еще один участник расследования по указанному уголовному делу ожидает решения суда.

В целом, с начала года КНБ во взаимодействии с полицией и при координации Генпрокуратуры в ряде регионов республики была пресечена противоправная деятельность 15 преступных групп.

К уголовной ответственности привлекли 60 человек, в том числе представителей деструктивных религиозных течений, местного и иностранного криминалитета, а также отбывающих наказание лиц.

Они подозреваются в покушении на убийство, руководстве и участии в преступной группе, разбойных нападениях, вымогательстве, незаконном хранении наркотиков, сбыте оружия, похищении человека, а также организации нелегального игорного бизнеса.

«Всего было изъято более 20 единиц стрелкового и травматического оружия. 5 участников преступных групп решением судебных органов уже приговорены к различным срокам лишения свободы», – прокомментировали в ведомстве.

Также в КНБ добавили, что по остальным проводятся досудебные расследования и судебные процессы.