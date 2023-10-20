16 миллиардов долларов потерял за сутки Илон Маск после падения акций Tesla

Маск потерял 16 миллиардов долларов после падения акций Tesla на 9%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, потерял за сутки 16 миллиардов долларов состояния после того, как акции Tesla упали в цене на 9%, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По итогам последних торгов акции производителя электромобилей Tesla подешевели на 9,3%, до 220 долларов. Это произошло после того, как компания сообщила, что ее чистая прибыль упала почти в 1,8 раза по итогам прошлого квартала.

Благодаря этому состояние владельца компании уменьшилось на 16 миллиардов долларов, до 210 миллиардов. Однако даже это сокращение активов на 7% не сместило Маска с первого места в рейтинге самых богатых людей мира.

На втором месте в этом списке по-прежнему находится владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно, а на третьем - основатель и бывший глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос.