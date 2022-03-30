За прошедшие сутки в столице зарегистрировано 160 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет, сообщает Kazpravda.kz.

"Вчера около 20:10 часов 26-летний водитель, управляя автомашиной марки "Лада", следуя по шоссе Каркаралы со стороны Косшы в сторону проспекта Кабанбай батыра, не учел погодные условия и допустил столкновение с автомашиной марки "Фольксваген" под управлением 41-летнего водителя. Из-за образовавшегося затора на проезжей части в условиях плохой видимости произошло столкновение еще четырех транспортных средств", – говорится в сообщении Департамента полиции Нур-Султана.

Также накануне водитель автомашины Shacman, следуя по Астраханской трассе со стороны поселка Талапкер, не справившись с рулевым управлением допустил столкновение с другой автомашиной Shacman, которая следовала в попутном направлении. После этого произошло столкновение еще трех транспортных средств.

"Департмент полиции Нур-Султана предупреждает: учитывая сложные погодные условия с понижением температуры и образованием гололедицы, необходимо быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам, проезжую часть переходить только в установленных местах, убедившись, что автомашины остановились. Дорогие участники дорожного движения, уважайте друг друга! Берегите себя и своих близких!" – добавили в ведомстве.