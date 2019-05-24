175 лет лишения свободы: США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства, передает Lenta.ru.   

Вашингтон обвинил Ассанжа в нарушении закона о шпионаже. В Минюсте утверждают, что журналист незаконно опубликовал имена секретных источников информации. Это могло навредить иностранцам, которые сотрудничали с США. В частности, среди них оказались журналисты, правозащитники, религиозные лидеры и политические диссиденты из Ирака и Афганистана.

Также Ассанжа обвиняют в сговоре с бывшим разведчиком Челси Мэннингом для получения доступа к секретной информации. Как заявляют в Минюсте, Мэннинг передал журналисту многие документы высшего уровня секретности, что нанесло серьезный ущерб национальной безопасности США.

Ассанжу грозит до 10 лет обвинения по каждому пункту. Таким образом, журналисту могут присудить 170 лет тюрьмы.

О том, что Минюст США хочет завести дело против основателя WikiLeaks на основании закона о шпионаже, стало известно в конце апреля. Максимально возможным наказанием по этому закону 1917 года является смертная казнь, однако в нынешнем заявлении ведомства не говорится о высшей мере наказания.

11 апреля британская полиция арестовала Ассанжа в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он укрывался почти семь лет. Разоблачитель попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж боится выдачи шведским властям, так как считает, что Стокгольм передаст его Соединенным Штатам.

