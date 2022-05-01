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Транспорт , Происшествия
18-летнюю павлодарку ударило током на крыше поезда, девушка в реанимации

Павлодарка получила ожоги на крыше поезда после селфи. Девушка находится в реанимации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Несчастный случай произошёл на железнодорожной станции Жолкудук. Павлодарка попала в больницу после попытки сделать фото на крыше вагона поезда.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, девушка получила множественные травмы.

«18-летняя девушка получила электротравму. У неё термический ожог правой части тела, а также травматический шок II-III степени, ушибленная рана волосистой части головы», – перечислили в пресс-службе ведомства.

По данным врачей, у девушки ожог на 50% тела: на правой половине туловища, ноге и руке.

О том, что девушка залезла на вагон поезда ради селфи, медикам сообщили очевидцы.

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