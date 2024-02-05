180 индустриальных проектов на 1,2 трлн тенге реализуют в Казахстане в этом году

Правительство Казахстана продолжает реализацию мер по отходу экономики от сырьевой направленности в пользу отраслей с более высокой добавленной стоимостью. Это позволит обеспечить индустриализацию и опережающие темпы ее развития, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Так, в прошлом году в обрабатывающей промышленности реализовано 170 проектов на 928 млрд тенге. Заключено 179 долгосрочных договоров и оффтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями. Благодаря всем принимаемым мерам доля обрабатывающей промышленности в экономике уже сравнялась с долей горнодобывающей отрасли.

В текущем году будет реализовано 180 индустриальных проектов на 1,2 трлн тенге. Ускорению индустриализации также будет способствовать новый механизм обеспечения предприятий обрабатывающей промышленности отечественным сырьем.

Благодаря исполнению Комплексного плана развития машиностроения до 2028 года ожидается рост общей добавленной стоимости данной отрасли в 4,5 раза.

В целом на сегодня в Казахстане продолжается реализация общенационального пула из порядка 1 тыс. инвестиционных проектов на 32 трлн тенге. Это касается всех отраслей экономики. В 2023 году запущено 298 проектов на 1,8 трлн тенге. В 2024 году будет реализовано 326 проектов на общую сумму 3,8 трлн тенге.

По поручению главы государства работа инвестиционного штаба пересмотрена и усилена. Крупные инвестпроекты рассматриваются отдельно, все возникающие проблемные вопросы устраняются в ручном режиме.