Появились подробности о смертельном ДТП, произошедшем по вине пьяного угонщика в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Происшествие зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения. Напомним, Toyota Prado и Jeep Grand Cherokee столкнулись на пересечении улиц Хмельницкого и Гетте.

На пульт 102 поступила информация об угоне автомашины Toyota Prado. Владелец сообщил, что автомашина была припаркована по проспекту Сейфуллина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 20-летний гражданин А., житель мегаполиса.

«По камерам видно, что угнанная автомашина мчалась на огромной скорости. В результате аварии 19-летний пассажир Grand Cherokee скончался в больнице, а водитель в тяжелом состоянии все еще находится в отделении реанимации. Водитель Toyota после совершения аварии скрылся с места происшествия. Как установлено, он был пьян», – рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

В настоящий момент в отношении задержанного ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Уголовное дело расследуется сразу по трем статьям Уголовного кодекса: по части 3 статьи 345, статье 347 и части 3 статьи 200.

Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. К слову, задержанный уже имеет за плечами две судимости.