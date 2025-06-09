19 офицеров-гвардейцев выпустились из Национального университета обороны РК

Военное дело,Образование
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Более 150 выпускников-магистрантов пополнят в текущем году ряды командного состава ВС РК, а также других войск и воинских формирований

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В Астане состоялся торжественный выпуск офицеров оперативно-тактического звена управления - магистрантов Национального университета обороны Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии МВД РК

В числе выпускников  — 19 офицеров Национальной гвардии МВД РК. Кроме того, в этом году один офицер войск правопорядка полковник Арман Искаков, обучаясь в докторантуре университета, успешно защитил диссертацию и получил ученую степень доктора PhD.

Национальный университет обороны считается крупнейшим межведомственным учебно-методическим и научным центром, координирующим учебно-научную деятельность военных учебных заведений Вооружённых Сил Республики Казахстан.

— Сегодня мы чествуем выпускников нашего университета. Перед ними стоит задача — возглавить воинские части и соединения войск и укрепить боевую готовность и профессионализм личного состава армии. Отдельно хочу отметить, что наряду с нашими офицерами в университете проходили обучение и офицеры дружественных нам стран: Кыргызстана и Таджикистана, что безусловно будет способствовать воинскому братству и содружеству между нашими армиями, — отметил первый заместитель Министра обороны Республики Казахстан - начальник генерального штаба Султан Камалетденов.

Стоит отметить, что за годы существования университет подготовил свыше полутора тысяч военных специалистов оперативно-тактического и оперативно-стратегического звеньев управления.

— Поздравляю вас с преодолением еще одного важного этапа воинской службы. Уверен, что, покидая стены университета, вы уносите с собой не только прочные знания, но и дух дружбы, поддержки и взаимовыручки. Этот дух будет укрепляться с годами — как и обороноспособность наших государств в интересах их мирного развития, — поздравил выпускников заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией Бауржан Абжанов.

В завершение торжественной части состоялось выступление сводной танцевальной группы Ансамбля песни и танца Национальной гвардии и Национального военно-патриотического центра Вооружённых Сил Республики Казахстан, а солдаты Роты почетного караула продемонстрировали зрителям на плацу дефиле с оружием.

По традиции выпускники прошли торжественным маршем и исполнили патриотическую песню «Атамекен», под аккомпанемент Образцово-показательного оркестра Национальной гвардии.

 

 

#гвардейцы #Нацгвардия #выпускники #офицеры

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