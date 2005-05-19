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Конкурсы
19.05.2005
19 мая 2005 г. 0:00
Конкурсы на 19.05.2005 -
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08:37
В АФМ прокомментировали задержание сотрудника ДЭР с пистолетом
09:16
Казахстанцы стали чаще вкладываться в золото
10:43
Как в Костанайской области строят дома для погорельцев. Видео
11:40
Вид на жительство иностранцам, инвестировавшим 300 тысяч долларов, предлагают выдавать в Казахстане
19 октября 2022 г. 12:20
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
19 октября 2022 г. 20:00
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
17 октября 2022 г. 22:20
Самолет упал на жилой дом в России
17 октября 2022 г. 20:15
Новую Стратегию партнерства обсудил Смаилов с представителем АБР
17 октября 2022 г. 0:15
Как-то странно в двух пригородных поселках Семея – Восходе и Березовском – действует закон сообщающихся сосудов
17 октября 2022 г. 8:09
Взрыв на шахте в Турции: число погибших превысило 40 человек
18 октября 2022 г. 15:00
Двух россиян избили в хостеле в Астане
17 октября 2022 г. 19:35
Тревожный гул разбудил жителей Петропавловска – видео
17 октября 2022 г. 8:52
16-летняя легкоатлетка принесла Казахстану второе золото чемпионата Азии
19 октября 2022 г. 9:48
Стрельба в Сатпаеве: задержаны участники драки
17 октября 2022 г. 18:35
Более полутонны драгоценных камней изъяли у ОПГ скупщиков в Казахстане
17 октября 2022 г. 18:05
Токаев принял нового посла Казахстана в Великобритании
17 октября 2022 г. 17:52
ОПГ с крупной партией наркотиков и оружием ликвидировали в Жамбылской области
19 октября 2022 г. 10:52
День библиотекаря появился в Казахстане
17 октября 2022 г. 0:30
До отопительного кризиса недалеко
17 октября 2022 г. 8:31
Подросток выстрелил в друга из ружья в ЗКО
17 октября 2022 г. 23:40
Поступления бюджета на 2023 год составят 17,8 трлн тенге — Жамаубаев
17 октября 2022 г. 9:17
Саягуль Каиргельдина возглавила Республиканский центр реабилитации "Бурабай"
17 октября 2022 г. 9:50
Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на октябрь
20 октября 2022 г. 21:25
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
30 сентября 2022 г. 10:40
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
26 сентября 2022 г. 13:10
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
26 сентября 2022 г. 13:27
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
14 октября 2022 г. 1:00
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
14 октября 2022 г. 14:57
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
4 октября 2022 г. 11:39
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
13 октября 2022 г. 11:21
Женщину-юриста убили в Алматы
13 октября 2022 г. 16:46
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
3 октября 2022 г. 9:20
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
30 сентября 2022 г. 1:00
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
13 октября 2022 г. 15:10
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
14 октября 2022 г. 2:00
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
13 октября 2022 г. 9:55
Владимир Путин прибыл в Астану
13 октября 2022 г. 13:34
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
29 сентября 2022 г. 12:21
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
14 октября 2022 г. 12:50
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
29 сентября 2022 г. 16:41
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
26 сентября 2022 г. 11:27
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
15 октября 2022 г. 14:13
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
26 сентября 2022 г. 0:45
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
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Казахстанская правда
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