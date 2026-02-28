В Приаралье толерантный народ

68
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Так говорят потомкам корейцы, депортированные в прошлом веке на землю Сыра

фото Руслана Орлова

Одной дружной семьей в нашей стране проживают представители более ста этносов, и для каждого из них Алғыс айту күні имеет особое значение. Свое уважение и благодарность казахскому народу искренне выражают и представители корейской диаспоры, чис­ленность которой в республике превышает 100 тыс. человек.

В Кызылординской области живут около 8 тыс. корейцев. И их вклад в развитие региона сегодня трудно переоценить.

– В августе 1937 года по секретному постановлению Кремля началась депортация представителей корейского этноса в рес­публики Средней Азии, – рассказывает 84-летний аксакал, известный общественный и спортивный деятель региона Юрий Ким. – Известно, что в Казахстан с Дальнего Востока 90 эшелонами переселили 20 789 корейских семей, а это почти 99 тысяч людей. Мне отец всегда говорил: «Нам повезло, что мы попали именно в Казахстан, к казахам». Он отмечал благодушие коренного населения, которое, переживая голод и репрессии, без какого-либо отторжения приютило у себя корейцев. Отец часто вспоминал случай, когда соседи-казахи подарили нам барана, чтобы мы не умерли с голода. Представляете? Вот так на кызылординской земле выжили все депортированные этносы. Это, я считаю, настоящий жизненный подвиг казахов.

И переселенные люди не остались в долгу. Корейцы, известные своим трудолюбием и упорством, засучив рукава, сразу же стали налаживать жизнь: возделывать земли, строить дома, открывать школы. В 1937 году в Кызылорде появились Дальневосточный корейский педагогический институт, Корейский театр и редакция корейской газеты «Ленин кичи». Так они вместе с казахским народом стали обустраивать первую столицу Казахстана.

Сам Юрий Федорович родился в 1942 году в семье педагогов. Мама Антонина Семеновна преподавала в начальных классах, а отец – Тхя Юн Ким свыше 30 лет возглавлял школу № 41 им. М. В. Ломоносова в ауле Сулутобе. В истории Приаралья он остался первым и единственным директором школы, награж­денным Орденом Трудового Крас­ного Знамени.

– Благодаря трудолюбию и грамотности уже в 40-е годы корейцы возглавили объекты образования, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объединения, спортивные общества, – вспоминает аксакал. – Сегодня Приаралье считается родиной риса, а основоположником рисоводства стал депортированный кореец Ким Ан Сам.

Корейцы внесли большой вклад и в развитие других отраслей. К примеру, директором Комбината строительных материалов и конструкций был назначен Владимир Ким, председателем Шиелийского райисполкома – Константин Хван, вторыми секретарями Шиелийского райкома партии – Николай Ким, Сырдарьинского – Лев Ким, начальником областного автоуправления – Ким Дон Чер... Ярко проявили себя в медицине хирурги Моисей Ким и Александр Ким, а сейчас широко известно имя ведущего кардиохирурга Казахстана Юрия Пя.

– Особый вклад корейцы внес­ли в развитие спорта, о чем свидетельствуют их достижения, – отмечает Юрий Ким. – Сегодня спортивный мир прекрасно знает имена кызылординских заслуженных тренеров. Тяжелоатлет Вилорик Пак воспитал целую золотую плеяду штангистов во главе с Ильей Ильиным. А основоположник женского гандбола Вячеслав Ким и ныне возглавляет гандбольную команду «Кайсар-КГУ» (бывший «Сейхун-КГУ»). Он вырастил в Кызылорде участниц чемпионатов Азии, мира и Олимпийских игр, в прошлом веке его ученицы выступали за сборные Казахской ССР и Советского Союза.

Еще одна легенда – первый заслуженный тренер Казахстана по велоспорту Валентин Ли. Он воспитал 52 мастеров спорта СССР, первых в истории Приаралья чемпионов мира – Сергея Капустина (среди юниоров) и Марата Сатыбалдиева (среди взрослых). Нельзя не отметить и знаменитого баскетбольного тренера Семена Сона. Его девичья команда выиграла Спартакиаду школьников Казахстана и участвовала во Всесоюзной спартакиаде в Москве. Среди футболистов-корейцев обязательно надо назвать Юрия Югая, который в составе сборной Казахстана выступил на Всесоюзной спартакиаде школьников.

А 28 октября 1989 года кызыл­ординские корейцы первыми в Казахстане создали свой национальный этнокультурный центр – областное ОО «Казахстанская ассоциация корейцев». Позже в Кызылорде были созданы остальные ЭКО: татарский, узбекский, чеченский, славянский, немецкий, греческий, турецкий, русский и кыргызский центры.

– Корейцы Приаралья гордятся тем, что в Кызылорде жили и работали герой Кореи – генерал Хон Бом До и писатель-просве­титель Ге Бон У, – поделился Юрий Ким. – Пять лет назад по просьбе правительства Южной Кореи их останки были переданы на историческую родину. А на месте бывшего захоронения на средства южнокорейцев открыты Мемориальный комплекс и дом-музей.

Это событие положило начало образовательному сотрудничеству между Университетом Коркыт Ата и Сеульским национальным университетом науки и технологий. В 2023 году в Кызылорде был открыт Институт искусственного интеллекта. Кроме того, в Кызылорде инвесторы из Южной Кореи приступили к реализации нескольких промышленных проектов.

– Отец был благодарен, что оказался именно на земле Сыра, – подчеркивает Юрий Ким. – Ментальность кызылординских ­казахов очень схожа с корейской. Оттого нам здесь было легче адаптироваться, несмотря на суровые климатические условия региона. И мы не только выжили, но и вместе со всеми казахстанцами трудимся и процветаем. Время подтвердило, что в Приаралье живет дейст­вительно толерантный народ, который в трагические времена принял у себя, как родных, все депортированные народы.

Остается добавить, что большинство корейцев в регионе отлично владеет казахским языком. И этому давно уже никто не удивляется.

#история #этносы #Юрий Ким #День благодарности

