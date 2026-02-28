Основная цель службы – помочь ребенку развиваться в обыч­ных условиях. Работа направлена на то, чтобы дети учились самостоя­тельности, чувствовали эмоцио­нальную поддержку в семье, общались со сверстниками. Коррекционную помощь уже получают 11 малышей.

Добавим, что в Акмолинской области работает 21 кабинет психолого-педагогической коррекции, они есть сегодня в каждом районном центре и городе и оказывают помощь 2 тыс. детей.