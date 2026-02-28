С 30-х годов ХХ века стихи Жамбыла переводятся на белорусский язык. Янка Купала публикует стихотворение «Джамбулу». Академик и министр просвещения Украины, поэт Павло Тычина – автор «Послания Джамбулу». Жамбыл сочиняет песню «Моему сыну Павло Тычине».

В антологии казахской литературы Summer Evening, Prairie Night, Land of Golden Wheat («Летний вечер, ночь в прерии, земля золотой пшеницы»), изданной Институтом литературы и искусства им. М. О. Ауэзова совместно с Колумбийским университетом (США), опубликованы на английском языке стихотворения Жамбыла «Алатау» и «Песнь о лете» в переводе Сергея Левшина. В антологии казахской литературы «Адам және табиғат⁄Человек и природа⁄Human and nature» стихотворение «Алатау» опубликовано на казахском, русском и английском языках.

Непревзойденный мастер айтыса Жамбыл, по словам академика Сеита Каскабасова, «показал себя истинным художником слова, обладающим художественным мышлением, сочным языком и всеми качествами, необходимыми для победы в большом поэтическом марафоне... Он ввел в айтыс абсолютно новые идеи и темы, непривычные подходы и оригинальные аргументы».

Эпическим певцом называли Жамбыла тюрколог, востоковед Халык Короглы, сравнивающий казахского акына с народным певцом Коркытом-ата, и российский фольк­лорист Виктор Гацак.

В 1937 году состоялись мероприятия по празднованию 750-летия создания поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Грузинский народ навсегда сохранит в своей памяти дни пребывания Жамбыла в Тбилиси.

Институтом литературы и искусства им. М. О. Ауэзова в год 175-летия со дня рождения великого акына выпущено академическое издание его произведений. Автор идеи и руководитель проекта – академик НАН РК, доктор филологических наук Кенжехан Матыжанов. Подготовка полного академического издания включала все варианты стихотворений, которые в прежних публикациях то включались в сборники, то выпадали; восстановление утраченных строф в поэмах, выявление и сопоставление разрозненных строк в айтысах и проведение текстологических сравнений.

В предисловии перечислены издания произведений Жамбыла Жабаева: первое – 1940 года издания; полное соб­рание сочинений 1946 года, в котором приведены сведения о публикациях произведений акына и включен краткий библиографический указатель. В 1955-м вышло трехтомное издание, пополнившееся 26 новыми стихотворениями, которых не было в издании 1946 года. В 1957-м в Государственном издательстве художественной литературы Казахстана вышел сборник произведений акына. В редакционную коллегию вошли Мухтар Ауэзов, Муслим Базарбаев, Есмагамбет Исмайылов, Оразгуль Нурмагамбетова, Малика Гумарова. В издания 1982 и 1996 годов внесены тексто­логические и структурные изменения. В сборник 1996-го под общей редакцией Султангали Садырбаева вновь включены тексты о хане Кенесары, представленные в версиях 1938, 1939 и 1940 годов.

Наиболее полным является собрание сочинений, подготовленное Бекеном Ыбырайымом и Рафатом Абдигуловым, уделившими значительное внимание вопросам изучения, систематизации и текстологии поэтического наследия Жамбыла. Произведения сопоставлены с архивными материалами. Одна из важнейших задач – специальная текстологическая экспертиза литературного наследия Жамбыла, восстановление первоначальных версий его произведений.

Как известно, рукописи произведений, написанные рукой самого Жамбыла, не сохранились. Их большая часть, записанная литературными секретарями со слов жырау, утрачена. Тексты для полного трехтомного академического издания приходилось искать в фондах и собирать по крупицам. Руководители Литературно-мемориального музея Жамбыла Жабаева и Литературно-мемориального музея Умбетали Карибае­ва Салтанат Жамбылова и Ауельбек Искаков передали в фонд Института литературы и искусства электронные копии рукописей из музейных архивов.

В первый том академического собрания 2021 года включены стихи и толгау Жамбыла, лиричес­кие произведения, созданные до 1917-го, и произведения, записанные со слов поэта до 1944-го, не подвергшиеся значительной редакторской обработке.

Во второй том трехтомника вошли эпосы Жамбыла «Өтеген батыр» (три версии), «Сураншы батыр», «Саурык батыр», варианты дастанов «Көрұғлы», «Бақ, Дәулет, Ақыл», толгау «Течение времени», «Моя родная страна», «Дастан о Ворошилове», «Моя жизнь», «Мое счастье», «Рождение жизни», цикл «Устные рассказы». В нем систематизированы напевы жыров, песенные мелодии, айтысные мақамы и кюи поэта. Приведены нотные записи и тексты музыкальных произведений, а также сведения об исполнителях и нотных расшифровщиках. Раздел подготовлен искусствоведами Аканом Абдуали, Муратом Абугазы и Нуржаном Жанпеисом.

Третий том включает 16 айтысов: «Жамбыл и Айкумис», «Жамбыл и Бактыбай», «Дочь Болека и Жамбыл», «Жамбыл и Сара», «Кулмамбет и Жамбыл» (версия, опубликованная С. Сейфуллиным), «Кулмамбет и Жамбыл» (версия, переданная У. Карибаевым), «Жамбыл и Сарбас» (запись С. Шарипова), «Жамбыл и Досмагамбет», «Жамбыл и Шашубай», «Токтагул и Жамбыл», «Айтыс Нурили с поэтами и судейство Жамбыла» и другие. Впервые публи­куется айтыс «Встреча Токтагула с Жамбылом», текст которого был обнаружен в фондах Национальной академии наук Кыргызской Республики. Установлено, что в классических айтысах Жамбыла с Кулмамбетем, Сарбасом, Досмагамбетом и Шашубаем существуют значительные расхождения между рукописными и печатными версиями: многие слова, фразы и выражения были неверно прочитаны, пропущены, художественно переработаны или отредактированы. Включены в завершающий том фотоматериалы, факсимиле рукописных источников.

Академическое полное собрание сочинений Жамбыла представляет собой научное издание, в котором максимально полно учтены все зафиксированные на бумаге произведения поэта, прошедшие строгую текстологическую экспертизу. Внесенные изменения и дополнения обоснованы в «Комментариях», включены информационные сведения об исторических личностях, событиях, географических названиях. Имеются Именной указатель и словари.

В новых изданиях текстов Жамбыла Жабаева, безусловно, одной из основополагающих стала высказанная академиком НАН РК, доктором филологических наук Рахманкулом Бердибаем концепция: «Жамбыл донес до нашего времени все жемчужины словесного творчества, выработанного веками. В лице Жамбыла миру явился не только акын-импровизатор, открывший новые жанровые возможности айтыса, но и талантливый сказитель, вобравший в свой эпический репертуар народное достоя­ние не только казахов, но и всего мира. Он был великий жырау, оцени­вающий все жизненные и общественные явления с высоты народного идеала. Если проанализировать поэтические образы Жамбыла, выражения, лексику его произ­ведений, то они мало отличаются от толгау. Им присущи высокая патетика, акцент на самых важных событиях эпохи и оценка всего прошлого с точки зрения надежд и чаяний народа».

Интерес к наследию Жамбыла в первой трети ХХI столетия не ослабевает. Новые издания продуцируют новые гуманитарные знания.