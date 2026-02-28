Жамбыл в мировом литературном пространстве
Кенжехан Матыжанов, Светлана Ананьева
Творчество Жамбыла Жабаева – феноменальное явление не только казахской, но и мировой литературы. Оно имеет глубокие корни в народно-поэтической традиции и тесно связано с жизнью и историей народа. Поэтические произведения акына переведены более чем на 50 языков: английский, болгарский, венгерский, испанский, китайский, корейский, монгольский, немецкий, польский, румынский, французский, чешский... Стихотворение «Для нашей родной страны» впервые было переведено на английский язык и опубликовано в сборнике «Поэзия войны объединенных наций» (Нью-Йорк, 1943). В Европе и США поэт-импровизатор стал известен в 1930-е и 1940-е годы.