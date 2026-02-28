– Конституция традиционно воспринимается как юридичес­кий, политический документ, закрепляющий основы государственного устройства и прав граж­дан. Однако важно понимать, что Основной закон – не просто текст с набором правовых норм. Это живой инструмент, механизм, который влияет на повседневную жизнь людей. Поэтому сегодня вопрос заключается не только в том, какие положения будут закреплены в документе, но и в том, как изменения отразятся на правах граждан, – отметил в приветственном слове заместитель председателя правления КИОР Бекзат Рахимов.

По его словам, очень важно понять, способно ли научное и исследовательское сообщество измерять эти самые изменения и адекватно оценивать их. Ведь одного формально-правового анализа текста Конституции недостаточно, а следовательно, необходим переход к эмпиричес­ким социальным индикаторам.

На встрече присутствовали представители казахстанских вузов, научно-исследовательских центров. В рамках заседания были обсуждены вопросы, касающиеся­ влияния конституционных принципов на качество жизни граждан, а также современные подходы к оценке содержания социального государства, механизмы измерения социального воздействия реформ.

Отмечено, что конституционные реформы оказывают долгосрочное воздействие через формирование устойчивых правил и социальных норм в сознании общества. Отсюда вытекает ключевая задача экспертного сообщества – выстроить системный мониторинг происходящих процессов.

Такой подход предполагает использование социологических исследований, индексов качества жизни, анализа общественного мнения и цифровых данных. Главное при этом – максимальная вовлеченность общественности.