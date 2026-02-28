На базе Уральского технологического колледжа «Сервис» открыт учебно-производственный комбинат для подростков и взрослых с ментальными нарушениями. Инициатором социального проекта, направленного на профессиональное обучение, развитие практических навыков, социализацию и содействие в трудоустройстве людей этой категории, выступил ОФ «Bolashak Charity». По словам куратора фонда Екатерины Таженовой, подобные занятия позволяют подросткам адаптироваться и сформировать навыки, необходимые для обучения в колледже.
