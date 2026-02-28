Обучение по специальности «декоратор одежды и аксессуаров» будет проходить в течение шести месяцев. Уже набрана первая группа из 10 человек от 14 до 19 лет. Дважды в неделю с ними будут работать педагоги, подростки освоят теорию и практику, будут учиться работать в команде, а по завершении курса получат свидетельства государственного образца. Предприниматели выразили готовность взять курсантов на стажировку, а в дальнейшем и трудоустроить.

Подобные комбинаты действуют в Астане и Караганде. Профобучением охвачены более 100 молодых людей с особенностями ментального развития. Двадцать выпускников проекта уже поступили в колледжи, 12 прошли стажировку, трое трудоустроены на постоянной основе.