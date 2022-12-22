2 человека погибли при лобовом столкновении автомобилей на трассе Алматы – Астана

Происшествия , Крупные ДТП
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На трассе Алматы – Астана произошло смертельное ДТП. Лоб в лоб столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Avensis. Погибли оба водителя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото из открытых источников

Prado двигался в сторону Астаны в северном направлении, Avensis – в сторону Алматы на юг.

По предварительной версии, водитель Avensis потеряла управление из-за погодных условий. Шел сильный снег, и местами уже был гололед. Не справившись с управлением, она выехала на полосу встречного движения. Водитель стала возвращаться на свою полосу, и в этот момент ей навстречу приближался Prado. Водитель Prado попытался избежать столкновения. В итоге оба автомобиля столкнулись лоб в лоб в центре проезжей части. От удара автомобили отбросило на обочину.

В результате ДТП погибли оба водителя. Пассажира, который был в Avensis, госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Очевидцы ДТП вызвали скорую. Также на место была вызвана служба спасения, они извлекали тела погибших и пострадавшего пассажира.

Ведется следствие. Назначены соответствующие экспертизы.  

 

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