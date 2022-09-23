20 млн тенге украл через мобильное приложение банка туркестанец

В Туркестанской области мошенник обманул банк на 20 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Сарыагашского района с заявлением обратился представитель одного из банков. Как выяснилось, неизвестные, продавая несуществующие товары через мобильное приложение, нанесли банку ущерб на 20 млн тенге.

Данный факт зарегистрировали по уголовной статье «Мошенничество».

Для задержания злоумышленников была создана следственно-оперативная группа. Полицейские установили подозреваемого, которым оказался молодой безработный местный житель.

Он под видом совершения операций по купле-продажи товаров через банковское приложение за месяц выманил 20 млн тенге. Никаких товаров он не продавал, а деньги потратил на собственные нужды.

Мужчина арестован, по факту проводится досудебное расследование.