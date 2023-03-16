20 сайгаков спасены из ледяного плена в ЗКО

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Инспекторы Казталовского района ЗКО РГКП «ПО «Охотзоопром» спасли 20 сайгаков, застрявших в смешанной со льдом воде при переходе реки Балшойозен, передает Kazpravda.kz.

«В результате проведения спасательных работ около 20 оставшихся в воде сайгаков спасены, переправлено около 500 сайгаков, которые не смогли пересечь реку», - проинформировали в Охотзоопроме.

Сообщается, что животных обнаружили в ходе мероприятий по охране редких и исчезающих диких копытных животных и сайгаков.

В ходе спасения все сайгаки остались живы, добавили в пресс-службе.