200 школьников «захватили» воинскую часть Национальной гвардии

В воинскую часть 5573 Национальной гвардии приехали около 200 учеников из пяти школ Астаны и Астраханского района Акмолинской области. Они познакомились с боевой службой бригады оперативного назначения, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Гости осмотрели образцы вооружения и военной техники. А также военнослужащие продемонстрировали им приемы рукопашного боя. Ответили на вопросы подростков и разрешили им подержать оружие в руках.

«Я впервые побывал в воинской части. Передать словами все впечатления просто невозможно. Рад, что в нашей стране есть такие военные. Больше всего нас заинтересовала бронированная техника. Вместе с одноклассниками мы даже заглянули внутрь. Это было очень увлекательно!» - поделился ученик 7-го класса школы №25 Ердаулет Жандарбай.

Кроме того, между школами №33 и №76, а также воинской частью был подписан меморандум о сотрудничестве. Этот шаг открывает новые возможности для школьников, желающих поступить в Академию Национальной гвардии и стать офицерами.

«Армия — это гордость страны. А ее основа и опора — солдаты. Именно поэтому мы привели сюда будущих защитников Родины, чтобы вдохновить их на патриотизм. В дальнейшем планируем организовывать совместные проекты», — отметила директор школы №76 Ботагоз Сейдеш.

Стоит отметить, что мероприятие прошло в рамках военно-патриотического воспитания молодежи и было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Аналогичные дни открытых дверей также проводятся в региональных командованиях Национальной гвардии.