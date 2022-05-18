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21-22 мая впервые на земле древнего Туркестана состоится премьера пластического спектакля "Сказание о Коркыте"

21-22 мая в Туркестане впервые пройдет премьера пластического спектакля «Сказание о Коркыте» на либретто Заслуженного деятеля Казахстана, писателя и драматурга Ермека Аманшаева. Режиссером, хореографом-постановщиком  спектакля является Константин Семенов, известный российский хореограф и искусствовед. Музыку к спектаклю написал талантливый композитор ТМДТ – Хамит Шангалиев. Художественный руководитель – Айнур Копбасарова.

Мыслитель, философ, кобызист Коркыт-Ата является историческим духовным предком  тюркских народов. Коркыт Ата –  личность, оставившая свой глубокий след в истории кочевых народов ещё при жизни и ценное литературно-музыкальное  наследие после жизни. В истории казахской философии Коркыт-Ата известен как деятель, призывавший укреплять  единство страны, великий мыслитель, заложивший основы тюркского мировоззрения, философ-гуманист, занимающий особое место в мировой интеллектуальной культуре, и наконец создатель музыкального инструмента - кобыз.

Современная хореографическая постановка о миссии, о таинстве рождения Коркыта в мир, сопровождавшегося вселенским мраком и разгулом природы, из бездны которых и пришло его рождение, навеяло страх на людей, за что ему было дано имя «Коркыт», что в переводе означает «боязнь, испуг». Коркыту снится сон: какие–то люди копают землю, роя ему могилу.  Коркыт пытается убежать от своих кошмаров, кочуя с одной части света на другую. Но всюду, словно тень, не отставая от него, реет за ним пери Марту, принявшая облик Смерти, олицетворяющая темные силы.

Языком оригинальной хореографии артисты ТМДТ покажут непримиримую борьбу между двумя стихиями: с одной стороны – магических звуков кобыза Коркыта, преображающих все вокруг в гармонию и благоденствие; с другой – пери Марту, превращающую мир в хаос и разруху.

Каковы золотые истоки наших духовных корней? В чем истинная  миссия  искусства в современном мире? Спектакль ищет ответы на такие содержательные вопросы и заставляет  зрителей задуматься о ценности жизни на земле, о бренности бытия и конечности жизни.

В спектакля принимали участие много опытных профессионалов :

художник-постановщик Татьяна Вьюшинская, художник по свету Татьяна Мишина- победитель Российского национального театрального фестиваля  «Золотая маска», художник видеоконтента Сергей Рылко, талантливые и креативные  художники по костюмам Назым Жайлаубаева. Назым Карпыкова, признанная «Лучшим дизайнером года « в 2021 году, художник-декоратор Жанат Кокимбеков, балетмейстер - Даулет Муратпеков, художник по гриму - Адэль Нуркасымова.

Профессиональные артисты балета, которые сыграют роли в пластическом спектакле «Легенда о Коркыте»: Еламан Абдыкалык, Еркинбек Аубакиров, Акылай Сыдыгалиева, Алина Ормонбек, Рустам Шайхов, Гульжанат Каламгазина, Бахытнур Дуйсенбаева, Мао Сакаи, Фархад Садуакасов, Джозеф Рахимбаев, Дастан Саттар, Актан Асылбашев, Ильяс Джарлыкасымов, Елдос Оспанов, Амина Абдыкалык, Алуа Торегелды, Камила Алимжанова, Аяжан Медетхан, Мадина Садубаева.

Специально были изготовлены мастерами настоящие декорации, глубоко погружающие зрителя в контент, сценические костюмы и бутафория. Талантливый композитор Хамит Шангалиев смог удачно использовать и внедрять в постановку оригинальные музыку нашего великого предка Коркыта. 

По словам директора и художественного руководителя театра Айнур Копбасаровой: «Пластические спектакли и впредь будут представлены зрителям на сцене ТМДТ. Ведь мастерство и умение балетной труппы Туркестанского музыкально-драматического театра способны взять большие высоты, радуя зрителей своим мастерством».

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