22/06/04 - Закон Республики Казахстан

Нормативные правовые акты
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О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и промышленной безопасностиВнести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 1. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 1996 г. «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 11-12, ст. 263; 1998 г., № 23, ст. 416; 1999 г., № 4, ст. 101; 2000 г., № 6, ст. 145; 2003 г., № 14, ст. 112): 1) в статье 1: в абзаце пятом слово «объявлена» заменить словом «возникла»; абзац шестой изложить в следующей редакции: «По масштабу распространения и объему причиненного ущерба чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на объектовые, местные, региональные и глобальные.»; абзацы седьмой, восьмой, девятый и десятый исключить; 2) в статье 10: абзац восьмой изложить в следующей редакции: «устанавливает классификацию чрезвычайных ситуаций;»; абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: «принимает решения о ликвидации последствий глобальных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;»; 3) абзац четвертый части третьей статьи 13 исключить; 4) статью 19 исключить; 5) статью 20 дополнить частью третьей следующего содержания: «Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций, назначенными в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основе классификации чрезвычайных ситуаций, установленной Правительством Республики Казахстан.»; 6) статью 24 исключить. 2. В Закон Республики Казахстан от 27 марта 1997 г. «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 6, ст. 69; 1998 г., № 24, ст. 436; 2000 г., № 8, ст. 187): 1) в статье 1: в абзаце третьем слова «и материалами» заменить словами «, материалами и обеспеченные кинологической службой»; в абзаце десятом слова «особо опасных по технологии и аварийности производств» заменить словами «опасных производственных объектов»; 2) в статье 7: в пункте 1: абзац второй после слова «противопожарные,» дополнить словами «водно-спасательные,»; в абзаце третьем слова «и противопожарные» заменить словами «, противопожарные и водно-спасательные»; дополнить пунктом 4 следующего содержания: «4. Профессиональные аварийно-спасательные формирования оснащаются специальной техникой, оборудованием, снаряжением, экипировкой, инструментами, материалами и обеспечиваются кинологической службой. Нормы оснащения профессиональных аварийно-спасательных формирований и обеспечения кинологических служб устанавливаются Правительством Республики Казахстан.»; 3) пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции: «2. Полномочия руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации определяются Правительством Республики Казахстан.»; 4) в статье 23: пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: «применение служебных поисковых собак.»; в пункте 5 слово «питанием» заменить словами «продуктами питания». Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ Астана, 15 июня 2004 года № 563-II ЗРК

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