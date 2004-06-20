О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и промышленной
безопасности
Внести изменения и дополнения в
следующие законодательные акты Республики
Казахстан:
1. В Закон Республики Казахстан от 5
июля 1996 г. «О чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера» (Ведомости Парламента
Республики Казахстан, 1996 г., № 11-12, ст. 263; 1998 г., № 23,
ст. 416; 1999 г., № 4, ст. 101; 2000 г., № 6, ст. 145; 2003 г., № 14, ст.
112):
1) в статье 1:
в абзаце пятом слово «объявлена»
заменить словом «возникла»;
абзац шестой изложить в следующей
редакции:
«По масштабу распространения и объему
причиненного ущерба чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера
подразделяются на объектовые, местные,
региональные и глобальные.»;
абзацы седьмой, восьмой, девятый и
десятый исключить;
2) в статье 10:
абзац восьмой изложить в следующей
редакции:
«устанавливает классификацию
чрезвычайных ситуаций;»;
абзац четырнадцатый изложить в
следующей редакции:
«принимает решения о ликвидации
последствий глобальных чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;»;
3) абзац четвертый части третьей статьи
13 исключить;
4) статью 19 исключить;
5) статью 20 дополнить частью третьей
следующего содержания:
«Границы зон чрезвычайных ситуаций
определяются руководителями ликвидации
чрезвычайных ситуаций, назначенными в
соответствии с законодательством Республики
Казахстан, на основе классификации чрезвычайных
ситуаций, установленной Правительством
Республики Казахстан.»;
6) статью 24 исключить.
2. В Закон Республики Казахстан от 27
марта 1997 г. «Об аварийно-спасательных службах и
статусе спасателей» (Ведомости Парламента
Республики Казахстан, 1997 г., № 6, ст. 69; 1998 г., № 24,
ст. 436; 2000 г., № 8, ст. 187):
1) в статье 1:
в абзаце третьем слова «и материалами»
заменить словами «, материалами и обеспеченные
кинологической службой»;
в абзаце десятом слова «особо опасных
по технологии и аварийности производств»
заменить словами «опасных производственных
объектов»;
2) в статье 7:
в пункте 1:
абзац второй после слова
«противопожарные,» дополнить словами
«водно-спасательные,»;
в абзаце третьем слова «и
противопожарные» заменить словами «,
противопожарные и водно-спасательные»;
дополнить пунктом 4 следующего
содержания:
«4. Профессиональные
аварийно-спасательные формирования оснащаются
специальной техникой, оборудованием,
снаряжением, экипировкой, инструментами,
материалами и обеспечиваются кинологической
службой.
Нормы оснащения профессиональных
аварийно-спасательных формирований и
обеспечения кинологических служб
устанавливаются Правительством Республики
Казахстан.»;
3) пункт 2 статьи 17 изложить в следующей
редакции:
«2. Полномочия руководителя ликвидации
чрезвычайной ситуации определяются
Правительством Республики Казахстан.»;
4) в статье 23:
пункт 2 дополнить абзацем следующего
содержания:
«применение служебных поисковых
собак.»;
в пункте 5 слово «питанием» заменить
словами «продуктами питания».
Президент Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, 15 июня 2004 года
№ 563-II ЗРК