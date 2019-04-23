Политика
25 апреля в Москве состоится встреча Премьер-министров РК и РФ
25 апреля в Москве пройдет встреча Премьер-министра РК Аскара Мамина и председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.
В ходе встречи стороны обсудят вопросы дальнейшего углубления и расширения сотрудничества в торгово-экономической, транзитно-транспортной, топливно-энергетической, космической сфере.
Планируется рассмотреть перспективы развития межрегионального и приграничного сотрудничества.
Встреча глав Правительств РК и РФ пройдет в узком и расширенном составах.