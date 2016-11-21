Общество
"25 звездных дней" проведут в Костанайской области
В Костанайской области дан старт проекту "25 звездных дней", который пройдет в рамках республиканской молодежной патриотической акции "Менің елім – Мәңгілік Ел", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГУ "Қоғамдық келiсiм" акимата региона.

Эта акция была инициирована Ассамблеей народа Казахстана и свое начало получила 4 ноября в Талдыкоргане. Символом акции стала книга "Достижения молодежи "Мәңгілік Ел" за 25 лет Независимости", которая передается по эстафете из региона в регион. В Костанайскую область книга прибыла из Актобе.

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"За годы Независимости в стране созданы все условия для самореализации молодежи. Это – учеба в рамках международной программы "Болашак", трудоустройство по программе "Молодежная практика", поддержка специалистов по проекту "С дипломом в село!" и многие другие начинания. Сегодня наши дети имеют уникальную возможность учиться в "Назарбаев интеллектуальных школах". Для одаренной молодежи открыты двери "Назарбаев университета" в Астане. Это все стало возможным благодаря дальновидной и мудрой политике Главы государства. И юбилей страны мы встречаем достойными успехами", – отметил во время форума патриотов аким области Архимед Мухамбетов.

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Глава региона вручил дипломы и ценные подарки победителям областного конкурса видеороликов, посвященных 25-летию Независимости, в пяти номинациям: "25-летие провозглашения Независимости РК", "150 лет со дня рождения общественного и государственного деятеля Алихана Букейханова", "25 лет со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона", "80 лет со дня образования Костанайской области" и "175 лет со дня рождения Ибрая Алтынсарина".

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Особую роль в дальнейшем развитии Казахстана отметил и председатель областного Совета ветеранов Кенжебек Укин.

"Еще в  VIII веке наш великий предок, каган Кюль-Тегин – основоположник великого тюркского государства – оставил нам завещание, высеченное на камне, которое призывает любить свою родину и строить великое государство "Мәңгілік Ел". Сегодня, благодаря усилиям всего казахстанского народа, нашего Президента, мы построили фундамент этого великого государства. Я от имени старшего поколения, желаю вам, молодежь, успехов на пути воплощения этой идеи в жизнь!" – отметил он.

Со сцены 25 ровесников Независимости обратились к Главе государства. От их лица выступил молодежный лидер, лауреат "Золотой книги молодежи Костанайской области" Олжас Дуйсеков, который зачитал обращение.

"Мы благодарны Лидеру Нации за те условия, которые созданы в стране для нас. Мои ровесники получают образование в самых престижных учебных заведениях мира. В нашей стране перед молодым специалистом открыты все дороги и пути для достижения успешной карьеры. Мы – молодежь – заявляем, что для нас патриотизм – это не просто любовь к Родине, но и вера в свои собственные силы и возможности, которые мы воплотим и реализуем на благо страны. Мы – будущее Казахстана! Мы – преемники Мәңгілік Ел!" – подчеркнул он.

После этого состоялась торжественная передача книги "Достижений молодежи "Мәңгілік Ел" делегату Павлодарской области, заместителю руководителя КГУ "Қоғамдық келiсiм" акимата Павлодарской области Кайрату Жакия.

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