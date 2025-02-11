27 сел отказались от продажи алкоголя в Туркестанской области

В населённых пунктах, где не продают спиртное, за последние годы не было зарегистрировано ни одного преступления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В 27 селах Туркестанской области жители приняли инициативу по отказу от продажи алкоголя.

Это положительно сказалось на правопорядке и безопасности. В населённых пунктах, где не продают спиртное, за последние годы тишина и порядок.

Ярким примером служит село Мадениет Сарыагашского района, в котором проживает около 1 500 человек. Как отмечает участковый инспектор Мурат Толегенов, за два года в селе не было совершено ни одного преступления.

Ранее сообщалось о том, что в Карагандинской области увеличивается количество «трезвых» аулов. От употребления и продажи алкоголя здесь отказались жители и предприниматели 63 сел из семи районов. В них живут почти 18 тыс. человек. Спиртным напиткам сельчане предпочитают кумыс, айран и шубат. Их подают гостям на свадебных тоях, юбилеях и прочих торжествах.