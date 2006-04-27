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Конкурсы
27.04.2006
27 апреля 2006 г. 0:00
Конкурсы на 27.04.2006 -
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00:45
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
13:27
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
11:27
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
10:25
Трое россиян пытались незаконно пересечь границу Казахстана
08:20
Предсмертную записку оставил сбросившийся с высоты подросток в Таразе
00:15
Курятина, дорожая, медленно, но верно переходит из разряда демократичных продуктов в дорогие и деликатесные. Почему? И как остановить ценовой рост?
12:51
Насколько выросло число прибывающих в Казахстан россиян
00:00
Дольщики из Актау два года ждут сдачи жилья
13:10
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
00:30
Жители поселка Кызылтобе в Мангистауской области страдают от нехватки питьевой воды
00:00
Разрешено все, что не запрещено законом
00:00
«Экзамен» на родине
08:39
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 сентября
00:00
Все под контролем
00:00
В память об академике
00:00
Будь избирателем смолоду!
00:00
Выдвижение кандидатов началось
00:00
Удержать движение вперед
00:00
Без права переизбрания
00:00
Цифровая архитектура здравоохранения
21 сентября 2022 г. 21:15
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
19 сентября 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
19 сентября 2022 г. 15:18
Объявлены новшества ЕНТ-2023
21 сентября 2022 г. 12:13
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
19 сентября 2022 г. 11:44
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
19 сентября 2022 г. 11:10
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
19 сентября 2022 г. 0:00
Закон Республики Казахстан
23 сентября 2022 г. 0:00
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
21 сентября 2022 г. 13:18
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
19 сентября 2022 г. 19:50
Переименуют ли улицы, названные в честь Назарбаева
19 сентября 2022 г. 0:45
В Семее назревает скандал вокруг здания офтальмологического центра
21 сентября 2022 г. 2:00
Российские СМИ забили тревогу по поводу задержания в Казахстане грузовиков из РФ с товарами из Европы. Мы разобрались в сложившейся ситуации
19 сентября 2022 г. 0:00
«Я из рода акынов…» Так о себе писал поэт и писатель Сырбай Мауленов
20 сентября 2022 г. 15:30
Какие соглашения подписаны между Казахстаном и ОАЭ в рамках визита Смаилова
21 сентября 2022 г. 10:13
Регионы с высокой материнской и младенческой смертностью назвали в Минздраве
19 сентября 2022 г. 2:00
В Атырауской области установили ограничения на покупку яиц
20 сентября 2022 г. 15:41
Съезд НПП “Атамекен” состоится 4 ноября 2022 года
20 сентября 2022 г. 0:21
Microsoft может открыть IT-лабораторию в Казахстане
19 сентября 2022 г. 1:00
Забастовку работников станций скорой помощи в Мангистау признали незаконной
19 сентября 2022 г. 21:15
Механизмы действия нового Налогового кодекса обсудили в Правительстве
27 августа 2022 г. 12:43
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
13 сентября 2022 г. 8:20
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
27 августа 2022 г. 12:22
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
5 сентября 2022 г. 18:18
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
2 сентября 2022 г. 2:15
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
27 августа 2022 г. 17:17
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
27 августа 2022 г. 0:00
Плохие дороги: причин не счесть
30 августа 2022 г. 2:00
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
31 августа 2022 г. 9:08
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
1 сентября 2022 г. 12:01
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
1 сентября 2022 г. 11:01
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
15 сентября 2022 г. 12:36
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
12 сентября 2022 г. 13:25
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
2 сентября 2022 г. 9:55
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
14 сентября 2022 г. 8:41
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
4 сентября 2022 г. 9:35
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
30 августа 2022 г. 0:00
Меняемся вместе с Конституцией
16 сентября 2022 г. 12:25
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
5 сентября 2022 г. 8:19
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
13 сентября 2022 г. 0:05
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Казахстанская правда
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