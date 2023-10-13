3 года будет дешевле обходиться вода потребителям в СКО

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В СКО прокуроры добились снижения тарифа на воду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона

Фото: Kazpravda.kz

За воду по завышенному тарифу платили жители села Тимирязево Тимирязевского района.

Прокуратура установила, что монополист в период действия временного компенсирующего тарифа с сентября 2021 по август 2022 года взимал с населения за услуги водоснабжения плату в 88,45 тенге/м3 вместо 59,79 тенге/м3. Это превышение на 32% от утвержденного тарифа.

По завышенному тарифу платили и бизнес, бюджетные организации и прочие потребители.

Незаконная прибыль монополиста составила 5,8 млн тенге.

По акту районной прокуратуры департамент по регулированию естественных монополий области оштрафовал компанию по статье 164 КоАП с введением временного компенсирующего тарифа. Стоимость воды для населения снижена до 59,79 тенге за м3, а для прочих потребителей – до 524,34 тенге за м3.

Сниженный тариф будет действовать с 1 декабря 2023 по 30 ноября 2026 года.

 

 

#село #СКО #прокуратура #вода #тариф #комуслуги

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