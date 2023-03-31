3-летний ребенок выпил тормозную жидкость в Шымкенте

В городе Шымкенте 3-летний малыш выпил моторную жидкость и был госпитализирован в тяжелом состоянии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz .

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Врачи диагностировали малышу сильный ожог полости рта, пищевода и желудка, а также тяжелое токсическое отравление.

«Мой муж занимается ремонтом машин, поэтому эта жидкость находилась у нас дома. И мой ребенок по неосторожности ее выпил. Но сейчас всё в порядке», – говорит мама ребенка.

После лечения мальчику стало лучше и его перевели в палату.

«Ребенок поступил к нам 2 дня назад. Сейчас он получает антибактериальные препараты, различные мази и лечение», – рассказал врач-токсиколог центра гипербарической оксигенации имени Т. Орынбаева Марат Какенов.