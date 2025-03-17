30-градусная жара ожидается на юге Казахстана

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие дни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет»
Большая часть республики будет под влиянием отрога антициклона, в связи с чем ожидается солнечная погода без осадков, лишь западные, северо-западные, северные районы страны будут под влиянием ложбины циклона, где пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица. По РК ожидаются туманы.
«На севере страны прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до 3 мороза -5 тепла, днем до 5-16 тепла, в центре ночью до 3 мороза - 5 тепла, днем до 5-20 тепла, на востоке страны ночью до 7 мороза -5 тепла, днем до 3-16 тепла, на западе - понижение ночью до 5 мороза - 5 тепла, днем до 5-18 тепла, на юге, юго-востоке повышение ночью до 5-13, днем до 22-30 тепла», - рассказали синоптики.