30-градусная жара ожидается на юге Казахстана

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие дни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Большая часть республики будет под влиянием отрога антициклона, в связи с чем ожидается солнечная погода без осадков, лишь западные, северо-западные, северные районы страны будут под влиянием ложбины циклона, где пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица. По РК ожидаются туманы.