Наследие предков: 30-летие ТЮРКСОЙ отметили в Париже

Казахстанцы выступили на концерте в ЮНЕСКО в честь 30-летнего юбилея ТЮРКСОЙ, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры

Фото: gov.kz

Как сообщается, в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО состоялся гала-концерт «Мы вместе» в честь 30-летия международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

На сцене ЮНЕСКО прозвучали «Кара жорга» и знаменитый романс «Бұлбұл» из оперы Латифа Хамиди.

В программу вечера также вошли фольклорные песни и танцы, произведения выдающихся композиторов тюркских стран, в том числе «Балбырауын» Курмангазы Сагырбайулы.

Несколько композиций были исполнены солисткой ГАТОБ им. Абая Зариной Алтынбаевой, фольклорно-этнографическим ансамблем «Сазген сазы», танцевальной группой «Казына».

«Как вы знаете, ТЮРКСОЙ стремится к тому, чтобы весь мир узнал о культуре тюркских народов. В ЮНЕСКО сегодня представлено наследие разных стран. Мы уверены, что ТЮРКСОЙ, вобрав в себя от каждого из наших народов, будет и дальше знакомить всех с богатством наших культур и познавать другие традиции», — подчеркнул заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Саид Юсуф.

Также в ведомстве добавили, что празднование юбилея ТЮРКСОЙ в Париже – это признание, в первую очередь, многолетнего вклада организации в укрепление мира и популяризации культурного наследия. Организация тюркской культуры обещает и дальше развивать свою миссию по духовному сближению братских народов.

В ЮНЕСКО ТЮРКСОЙ представил свои будущие культурные столицы, среди которых казахстанский Актау, который примет мероприятия в 2025 году.



