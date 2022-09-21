Мошенники покупали данные казахстанцев в Интернете и крали деньги банка в Алматы

В Алматы осудили мошенников, которые, используя персональные данные казахстанцев, пытались похитить более 35 млн тенге у одного из банков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Как рассказали в надзорном органе, на сайте «D…» мошенники покупали электронные анкетные данные граждан Казахстана. Затем без их ведома и согласия на сайте банка, используя SIM-карты сотовых операторов, оформляли заявки на кредиты и через интернет-банкинг выводили похищенные деньги на счета подставных лиц.

«Для совершения преступлений мошенники приобретали технику, регистрировались в личном кабинете банка путем использования одноразовых SIM-карт абонентских номеров. Далее, владея данными и счетами банковской карты, беспрепятственно оформляли кредиты на различные суммы», – детализировали в ведомстве.

Приговором Медеуского районного суда Алматы виновных осудили за мошенничество в особо крупном размере к 6 годам лишения свободы каждого.