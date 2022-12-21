4 человека погибли в ДТП на горном перевале в Алматинской области

Смертельное ДТП произошло 20 декабря на трассе Кеген – Кокпек – Тюп. Погибли 4 человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Скриншот с видео t.me/krispalm

По информации Департамента полиции Алматинской области, автомобилем Hyundai Santamo управлял 44-летний мужчина, который на 60 км автодороги Кеген – Кокпек – Тюп не справился с управлением и столкнулся с Mitsubishi Galant, двигавшимся в попутном направлении.

При столкновении машин водитель Hyundai и трое его пассажиров погибли на месте. Также в больницу доставлены еще двое пострадавших.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Как рассказал очевидец ДТП, водитель Hyundai пытался избежать столкновения с Mitsubishi, но не удалось. После столкновения Hyundai отбросило на обочину, где водитель потерял управление. Машину понесло в сторону отбойника.

Мужчина отметил, что после обильного снегопада при чистке дороги остался снег, и получился своеобразный трамплин. Минивэн подлетел на нем и заскочил на отбойник. По отбойнику проехал несколько метров, потом упал с него в ущелье. Автомобиль несколько раз перевернулся по склону, снося большие камни. От ударов машина разлетелась на части, люди из нее выпали. Очевидцы пытались помочь пострадавшим, вызвали скорую.

Видео с места страшного ДТП распространяется в Сети.