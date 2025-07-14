4 новых таможенных поста начали работу на границе с Китаем и Узбекистаном

Транспорт
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До конца года планируется завершение модернизации еще пяти пунктов: «Казыгурт», «Тажен», «Темир баба», «Майкапчагай» и «Бахты»

Фото: КГД МФ РК

В рамках реализации государственной политики по расширению транзитного потенциала, Министерством финансов Республики Казахстан проводится модернизация 9 пунктов пропуска на границах с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД

Проект предусматривает строительство новых современных пунктов пропуска с полной заменой устаревшей инфраструктуры.

Новые объекты соответствуют международным стандартам и оснащены высокотехнологичным оборудованием для сканирования, досмотра и автоматического измерения транспортных средств.

С начала 2025 года осуществлен запуск 4-х модернизированных пункта пропуска: на границе с Китаем — «Калжат» и «Алаколь» и на границе с Узбекистаном — «Капланбек» и «Атамекен». До конца года планируется завершение модернизации еще пяти пунктов: «Казыгурт», «Тажен», «Темир баба», «Майкапчагай» и «Бахты».

На новых пунктах созданы все условия для комфортного и безопасного пересечения границы. Количество полос движения увеличено с 2 до 6, контроль проходит без выхода водителя из кабины, а среднее время прохождения границы сокращено до 30 минут за счет полной автоматизации процессов.

Отличительной чертой является единый технологический коридор, обеспечивающий непрерывное прохождение всех видов контроля без дополнительных остановок по принципу «одного окна».

В целом Министерство финансов работает над поэтапной реализацией комплекса мер по модернизации пунктов пропуска, цифровизации и автоматизации таможенных процедур и развитию приграничного сервиса. Так, с 2023 года внедрена система электронной очереди «CarGoRuqsat» на всех автомобильных пунктах пропуска внешней границы ЕАЭС. Это позволило устранить физическое скопление автотранспортных средств вдоль автодорог республиканского значения, повысить прозрачность и эффективность перевозочного процесса.

Проведена оптимизация 76 бизнес-процессов, что сократило время прохождения АТС через пункты пропуска в 3 раза. Запущены 3 автохаба и 1 транспортно-логистический центр. Пункт «Нур Жолы» переведён на круглосуточный режим, продлено время работы «Алаколь» и «Майкапчагай».

С 2024 года внедряется система «Кеден» — единая цифровая платформа с 20 модулями, из которых 13 уже функционируют. Введён электронный формат декларирования, форматно-логический контроль, полностью оцифрован учёт товаров на МЦПС «Хоргос». Автоматизирован интегрированный контроль служб, ускорены процедуры транзита, обеспечено дистанционное взаимодействие через личный кабинет.

Пропускная способность выросла с 640 тыс. ТС в 2022 году до 1,4 млн в 2024-м. Модернизация направлена на прозрачность, ускорение товаропотока и развитие приграничной экономики.

#граница #таможенные посты

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