Однако не всем жителям страны удастся насладиться летней погодой

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По прогнозам синоптиков «Казгидромета», вынос теплых воздушных масс с районов Ирана обусловит жаркую погоду без осадков в южных и центральных областях Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Температура воздуха будет постепенно повышаться, и 15 мая столбики термометров в дневные часы зафиксируют сильную жару в южных регионах 35-44°С, в центральных регионах 35-38°С, и даже в Акмолинской области ожидается 30-35°С.

Однако не всем удастся насладиться летней погодой: на западные и крайние северные регионы будет оказывать свое влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, которые принесут с собой дожди с грозами, в отдельных регионах даже сильные дожди, возможно выпадение града.