40-градусную жару обещают синоптики в Казахстане

Погода
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Гульмира Кунапия
корреспондент

На большей части Казахстана ожидается постепенное повышение температуры воздуха

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 4-6 июня, передает Kazpravda.kz 

В предстоящие три дня по республике ожидается неустойчивый характер погоды, связанный с  прохождением атмосферных фронтов, которые вызовут дожди с грозами, на северо-западе, севере с выпадением града и порывистым ветром.

На большей части Казахстана ожидается постепенное повышение температуры воздуха: на западе страны до +30+39 °С, на северо-западе до +25+35 °С, на севере +23+30 °С, в центре, на востоке страны до +25+33 °С, на юге до +35+40 °С, на юго-востоке до +28+35 °С.

#погода #тепло #июнь

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