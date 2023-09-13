40 выпускников вузов с высоким GPA получили внеконкурсное назначение на госслужбе

Агентством по делам государственной службы внедрены новые механизмы поступления на госслужбу. Один из них – возможность внеконкурсного назначения на низовые должности на районном и сельском уровнях лучших выпускников, успешно окончивших высшие учебные заведения (GPA свыше 3,33) за счет государственного гранта, сообщает Kazpravda.kz .

Отмечается, что на сегодня 40 выпускников назначены без конкурсного отбора на должности районного и сельского уровня в регионах страны.

Получившие назначения являются выпускниками Казахского национального университета им. Аль-Фараби, Евразийского национального университета им. Н.Л. Гумилева, Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина, Карагандинского университета им. Е.А. Букетова, Костанайского регионального университета им. А.Байтурсынова, Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана и иных региональных университетов.