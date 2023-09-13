40 выпускников вузов с высоким GPA получили внеконкурсное назначение на госслужбе

Агентством по делам государственной службы внедрены новые механизмы поступления на госслужбу. Один из них – возможность внеконкурсного назначения на низовые должности на районном и сельском уровнях лучших выпускников, успешно окончивших высшие учебные заведения (GPA свыше 3,33) за счет государственного гранта, сообщает Kazpravda.kz.
Отмечается, что на сегодня 40 выпускников назначены без конкурсного отбора на должности районного и сельского уровня в регионах страны.
Получившие назначения являются выпускниками Казахского национального университета им. Аль-Фараби, Евразийского национального университета им. Н.Л. Гумилева, Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина, Карагандинского университета им. Е.А. Букетова, Костанайского регионального университета им. А.Байтурсынова, Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана и иных региональных университетов.