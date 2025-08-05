Профессиональный праздник появился в календаре в 2011 году – именно тогда был введен в действие Закон РК «О медиации», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О том, чем занимаются люди этого профиля, знают далеко не все. А между тем именно благодаря медиации разрешаются, не доходя до суда, конфликтные ситуации, споры в самых разных сферах – от семейных отношений до бизнеса.

Медиация - форма альтернативного урегулирования споров с участием третьей, нейтральной, не заинтересованной в исходе конфликта стороны. Этой стороной и выступает медиатор, помогающий участникам спора или судебного разбирательства прийти к определенному соглашению, при этом стороны сами контролируют процесс принятия решения, условия его разрешения без какого бы то ни была давления.

Сегодня в Казахстане функционирует почти два десятка организаций, объединяющих около 3 000 профессиональных медиаторов. Еще почти две тысячи общественных медиаторов работает в регионах страны.

Отметим, что в 2021 году в силу вступили поправки в действующий Закон РК «О медиации», расширившие возможности внесудебного урегулирования споров. Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал это важным шагом в построении «слышащего государства», где граждане могут решать конфликты через диалог.

Есть у этого инструмента одно интересное направление – этномедиация. С апреля 2022 года в Казахстане функционирует Центр этномедиации, задача которого - подготовка профессиональных этномедиаторов и совершенствование медиативных практик.

Чем этномедиатор отличается об «обычного» медиатора? Тем, что его профиль – урегулирование конфликтов и сохранение мира и гармонии между представителями разных этнических групп. Центром разработана учебная программа по обучению будущих этномедиаторов и профессиональных переговорщиков, в рамках которой были проведены семинары по базовым основам этномедиации в пяти регионах страны, охватившие несколько сотен человек. В том числе - акимов сельских округов, участковых инспекторы, школьных педагогов-психологов.

Большую поддержку в развитии института медиации оказывает Ассамблея народа Казахстана. АНК активно сотрудничает с профессиональными медиаторами, стимулирует становление общественных медиаторов.

Важным этапом должна стать Концепция дальнейшего развития института внесудебной медиации, которую планируется утвердить до конца текущего года.