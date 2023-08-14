В аннотации к выставке кружевных салфеток указывается, что это подарок от рукодельниц города, созданный с любовью, нежностью и частичкой души каж­дой из участниц. Организаторы чудесного проекта – Галина Гусакова и Асель Шакимова. К идейным вдохновителям присоединились еще 16 рукодельниц, у которых в обычной жизни профессии разные, а увлечение – общее.

Вязание – процесс, как выяснилось, сакральный. «Вы когда-нибудь задумывались, что каждый человек сам вяжет полотно своей жизни? – пишет у себя на страничке в Instagram Галина Гусакова. – У кого-то оно в ажуре, у другого разноцветное, у третьего – полная интарсия, а у четвертого оно лакшери рвань. И на ощупь оно тоже у каждого свое. Хотите узнать сакральный мир вязания?..»

Подводя итог проекту «50 оттенков белого», Галина Гусакова отмечает: «Волнений было много, так как это был первый опыт работы такого плана – пройти весь процесс от идеи до полной реализации. Скоординировать действия, найти необходимые элементы, попросить о помощи, заявить о себе, насладиться процессом и радоваться результату».