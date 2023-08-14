50 оттенков белого Свежий выпуск 14 августа 2023 г. 0:30 1 Андрей Кратенко, Северо-Казахстанская область В музейном дворике Qyzyljar Art center возле кружевной фотозоны «50 оттенков белого» нельзя не остановиться, чтобы не сделать селфи на память. фото автора В аннотации к выставке кружевных салфеток указывается, что это подарок от рукодельниц города, созданный с любовью, нежностью и частичкой души каждой из участниц. Организаторы чудесного проекта – Галина Гусакова и Асель Шакимова. К идейным вдохновителям присоединились еще 16 рукодельниц, у которых в обычной жизни профессии разные, а увлечение – общее. Вязание – процесс, как выяснилось, сакральный. «Вы когда-нибудь задумывались, что каждый человек сам вяжет полотно своей жизни? – пишет у себя на страничке в Instagram Галина Гусакова. – У кого-то оно в ажуре, у другого разноцветное, у третьего – полная интарсия, а у четвертого оно лакшери рвань. И на ощупь оно тоже у каждого свое. Хотите узнать сакральный мир вязания?..» Подводя итог проекту «50 оттенков белого», Галина Гусакова отмечает: «Волнений было много, так как это был первый опыт работы такого плана – пройти весь процесс от идеи до полной реализации. Скоординировать действия, найти необходимые элементы, попросить о помощи, заявить о себе, насладиться процессом и радоваться результату». #выставка #Qyzyljar Art center #кружево #вязание