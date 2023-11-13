500 закладок с наркотиками изъяли в трех городах Казахстана

Более 300 из них найдено в Атырау, в местах общественного отдыха вдоль набережной реки Жайык

Фото: Kazpravda.kz

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции ЗКО ликвидировали деятельность интернет-магазина по продаже марихуаны и гашиша "бесконтактно-закладочным" способом, действовавшего на территории Западно-Казахстанской и Атырауской областях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщается, задержаны двое жителей Уральска, которые являлись оператором и курьером этого интернет-магазина. Иъято более 500 ранее сделанных ими закладок в городах Атырау, Уральск и Аксай.

Отмечается, что более 300 из них найдено в Атырау, в местах общественного отдыха вдоль набережной реки Жайык.

Ведется работа по установлению организатора наркомагазина и блокировке его работы, добавили в областном ДП.