6-летний ребенок сгорел в доме в Павлодаре

6-летний мальчик погиб при пожаре в городе Павлодаре, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

4-квартирный шпальный дом в Павлодаре загорелся ночью. Сообщение на пульт 101 поступило 21 декабря в 01:03.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям области, полностью выгорела 5-комнатная квартира. В соседней же квартире огонь охватил смежную стену, деревянные конструкции кровли, которые частично обрушились. Общая площадь пожара – 150 квадратных метров.

При тушении 5-комнатной квартиры был обнаружен труп мальчика 2016 года рождения.

Скорая помощь доставила в больницы женщин 1983 и 1962 годов рождения. Еще один пострадавший не нуждался в госпитализации.

Из квартир пожарные извлекли 3 газовых баллона.

40 огнеборцам с помощью 9 единиц техники удалось потушить пожар в 03:01. Его причина, а также ущерб от происшествия устанавливаются.