Согласно результатам опроса , проведенного по заказу Казахстанского института стратегических исследований, 73,3% граждан считают, что страна развивается в правильном направлении, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Наиболее высокий уровень поддержки инициатив государства демонстрирует молодежь – 82% среди опрошенных в возрасте 18–29 лет. Примечательно, что женщины более оптимистично оценивают развитие страны (75,3%), чем мужчины (71,1%).

Важным индикатором общественных настроений является доверие населения к Президенту страны. Согласно итогам исследования общественного мнения, 76,4% населения страны выразили доверие Главе государства. Высокий уровень доверия Президенту зафиксирован у молодежи – 84,6%, а также у женщин – 78,1% (мужчины – 74,5%). Уровень доверия среди сельских и городских жителей отличается несущественно – 76,8% и 76,1% соответственно.

При этом более половины опрошенных – 60,8% – оценивают перспективы развития страны в ближайшие пять лет «очень положительно» и «скорее положительно».

Этот социальный оптимизм отражается и на таком индикаторе общественных настроений, как удовлетворенность жизнью. На вопрос «В целом насколько Вы удовлетворены своей жизнью», 57,3% респондентов считают, что «полностью удовлетворены», 32,8% – «скорее удовлетворены».

Респонденты также отметили, что предпочитают получать информацию о политике, экономике и общественной жизни страны из интернет-СМИ (30,3%) и социальных сетей (34,7%).

Исследование, в котором приняли участие 8 тыс. респондентов старше 18 лет, охватило 17 областей и 3 города республиканского значения. Опрос проводился в период с 20 марта по 20 апреля 2025 года методом личного интервью (CAPI) по выборке, отражающей социально-демографическую структуру населения.