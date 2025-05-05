60,8% респондентов оценивают перспективы Казахстана положительно - КИСИ

Общественное мнение
156

Согласно результатам опроса, проведенного по заказу Казахстанского института стратегических исследований, 73,3% граждан считают, что страна развивается в правильном направлении, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Наиболее высокий уровень поддержки инициатив государства демонстрирует молодежь – 82% среди опрошенных в возрасте 18–29 лет. Примечательно, что женщины более оптимистично оценивают развитие страны (75,3%), чем мужчины (71,1%).

Важным индикатором общественных настроений является доверие населения к Президенту страны. Согласно итогам исследования общественного мнения, 76,4% населения страны выразили доверие Главе государства. Высокий уровень доверия Президенту зафиксирован у молодежи – 84,6%, а также у женщин – 78,1% (мужчины – 74,5%). Уровень доверия среди сельских и городских жителей отличается несущественно – 76,8% и 76,1% соответственно.

При этом более половины опрошенных – 60,8% – оценивают перспективы развития страны в ближайшие пять лет «очень положительно» и «скорее положительно».

Этот социальный оптимизм отражается и на таком индикаторе общественных настроений, как удовлетворенность жизнью. На вопрос «В целом насколько Вы удовлетворены своей жизнью», 57,3% респондентов считают, что «полностью удовлетворены», 32,8% – «скорее удовлетворены».

Респонденты также отметили, что предпочитают получать информацию о политике, экономике и общественной жизни страны из интернет-СМИ (30,3%) и социальных сетей (34,7%).

Исследование, в котором приняли участие 8 тыс. респондентов старше 18 лет, охватило 17 областей и 3 города республиканского значения. Опрос проводился в период с 20 марта по 20 апреля 2025 года методом личного интервью (CAPI) по выборке, отражающей социально-демографическую структуру населения.

 

#Казахстан #опрос #КИСИ

Популярное

Все
В Астане определились победители скачек с призовым фондом 120 млн тенге
Международный день сайгаков отмечают в Казахстане
В США вводят пошлины на иностранные фильмы
В каких соревнованиях казахстанцы примут участие на этой неделе
Школьник из Мангистау стал сильнейшим лингвистом Азиатско-Тихоокеанского региона
Четыре поколения военной доблести: в Национальной гвардии служит целая династия
Тюрьму «Алькатрас» в США могут снова открыть
60,8% респондентов оценивают перспективы Казахстана положительно - КИСИ
Останки солдата захоронили на Родине спустя 80 лет
В суде Караганды разваливается дело о продаже младенцев
Баранина из Акмолинской области отправляется в Катар
Жибек Куламбаева выиграла теннисный турнир в Германии
Молодые пограничники приняли присягу
«100 дней до Победы»: солдаты настоящего чествуют героев прошлого
Молодежный клуб «Мирас» открылся в Астане
Новую систему безопасности установили на трассе Астана – Караганда – Алматы
Полководец. Писатель. Патриот
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Будет ли в столице новый сквер?
Для лесхозов Восточного Казахстана закупят больше 100 единиц техники
Фестиваль тюльпанов провели в ЗКО
Заморозки снова придут в Казахстан
В Иране назвали причину взрыва в порту в Бендер-Аббасе
Токаев произвел кадровое назначение
Гвардейцы обеспечивают порядок в зоне подтопления в СКО
Социальный автокараван проехал по селам
Свыше 200 тысяч мешкотар заготовлено силами военнослужащих Нацгвардии в СКО
В Астане готовятся к военному параду
Победившая в международном конкурсе солистка ансамбля «Гүлдер» поедет на обучение в США
«Жетісу» впервые в своей истории выиграла Лигу Чемпионов Азии по волейболу
Башкирская фолк-группа Ay Yola заинтриговала фанатов
Казахстан отмечает Всемирный День охраны труда
Возврат активов: Более 1 млрд тенге выделили на водоснабжение в Акмолинской области
Более 600 млн кубометров воды направит Кыргызстан в поливной период этого года
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В каких районах Астаны появятся новые школы
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Джей Ло едет в Астану
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?

Читайте также

Более 80% опрошенных казахстанцев доверяют Президенту - КИОР

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]