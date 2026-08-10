Более 85% граждан доверяет Президенту К.Токаеву – соцопрос

Общественное мнение

Институт Демократии представил результаты социологического исследования, проведенного с 20 июля по 6 августа 2026 года. Согласно результатам опроса, уровень доверия Президенту Республики Казахстан остается стабильно высоким и составляет 85,7%, передает Kazpravda.kz
 

Фото: kazpravda.kz

Социологический опрос проведен с 20 июля по 06 августа 2026 года за счет средств Института Демократии. Объем выборочной совокупности – 8 000 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и 3 городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента.

Наиболее высокий уровень доверия Президенту зафиксирован среди молодежи в возрасте 18-29 лет. О доверии заявили 90,1% (совокупно «да» и «скорее да») представителей этой возрастной группы. Это самый высокий показатель среди всех возрастных категорий участников опроса.

Образование выступает одним из маркеров политического доверия: чем выше уровень образования граждан, тем выше их доверие Президенту. Если среди респондентов с более низким уровнем образования уровень доверия составляет 81,8%, то среди обладателей высшего образования этот показатель достигает 89,7%.

Высокий уровень доверия населения к Главе государства тесно коррелирует с высоким уровнем поддержки курса государства. Большинство населения поддерживает курс государства – 81,5% казахстанцев считают, что страна развивается в правильном направлении.

Социально-демографический портрет граждан, поддерживающих курс развития страны, идентичен портрету казахстанцев, доверяющих Президенту страны. Так, молодежь 18-29 лет демонстрирует наибольший уровень поддержки курса государств – 85,4%. Затем доля признающих направление развития страны правильным и скорее правильным поступательно снижается с увеличением возраста, но остается на достаточно высоком уровне – 76,9% в самой старшей возрастной группе (старше 60 лет).
Как в случае с доверием Президенту, максимальное число тех, кто признает направление развития Казахстана правильным, фиксируется среди граждан, имеющих высшее образование (86%).

В целом, ключевыми детерминантами вариативности как уровня доверия Президенту, так и поддержки курса развития страны выступают возрастная структура и образовательный уровень респондентов. При этом примечательно, что результаты исследования не фиксируют значительных различий в «мужских» и «женских», «городских» и «сельских» взглядах на доверие Президенту и поддержку курса страны.

Результаты исследования позволили выявить социальную категорию граждан, характеризующихся наиболее оптимистичными оценками социально-политического вектора развития страны, способных выступить потенциальной базой для продвижения дальнейших государственных инициатив. Ими выступают молодые казахстанцы, люди с высшим образованием, независимо от их пола и типа населенного пункта.

Такая тенденция может указывать на более высокий уровень институционального доверия государству среди молодежи, а также на ее большую вовлеченность в современную общественно-политическую повестку и ожидания, связанные с дальнейшими преобразованиями и развитием страны.

Высокий уровень образования поддерживающих текущий курс развития страны свидетельствует о переходе от эмоционального доверия к рациональному: граждане поддерживают курс Президента, потому что видят реальные позитивные перемены и ощущают на себе положительные результаты реформ.

Сочетание высокого уровня общественного доверия Президенту и позитивной оценки вектора развития страны может свидетельствовать о высокой консолидации общества, социальном оптимизме и устойчивом запасе общественно-политической стабильности.

 

#Казахстан #опрос

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