Туши мертвых тюленей обнаружили в Мангистау
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Информацию о гибели к тюленей на Каспийском море подтвердили в Минсельхозе, сообщает Kazpravda.kz
29 марта сотрудниками управления рыбинспекции по Мангистауской области в Тупкараганском районе обнаружены туши мертвых тюленей.
«На место выехала рабочая группа. Департамент экологии отобрал пробы воды. Обнаружено 62 туши мертвых тюленей. Сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства продолжают мониторинг береговой зоны Каспийского моря», - сообщили в Минэкологии.