69 человек погибли в результате крушения судна в Бангладеш

Число погибших в результате затопления судна, произошедшего в воскресенье в округе Панчагарх на севере Бангладеш, возросло до 69, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Синьхуа».

Как сообщила местная полиция, на месте происшествия были извлечены 69 тел погибших, еще трое числятся пропавшими без вести.

Начальник полиции округа Панчагарх Сираджул Худа ранее заявил, что судно, на борту которого находилось около 100 пассажиров, затонуло в воскресенье днем на реке Каратоя из-за переполненности.