80 снеговиков слепили жители Сарани в честь юбилея города

Общество
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В Сарани прошёл конкурс на лучшего снеговика, в котором участвовали около 250 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области

Фото с сайта акимата Карагандинской области

Благодаря их усилиям на стадионе «Сункар» появилась целая аллея из 80 весёлых снеговиков. Конкурс на лучшего снеговика состоялся в городе впервые и посвящён 70-летию Сарани.

«Изначально планировалось учредить места для победителей, но видя, как все стараются, мы решили просто раздать всем сладости и напоить горячим чаем», – рассказали в акимате города.

Особую активность в конкурсе проявили учащиеся общеобразовательной школы № 2. Они слепили 10 снеговиков.

«В век современных технологий многие уже и забыли, как лепить снеговиков, а это очень интересный и полезный для здоровья процесс. Мы дружно и весело взялись за работу и слепили 10 снеговиков. Каждый из них уникален и по-своему красив. Совместная работа с педагогами объединила нас в творческий коллектив. Хотим поблагодарить организаторов конкурса. Именно вместе мы сможем сделать наш город красивым!» – считают президент школьного парламента ОШ № 2 Егор Башта и лидер школьного комитета «Жас ұлан» Лазиз Авазхонов.

#конкурс #годовщина #Сарань #снеговики

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