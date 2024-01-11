80 снеговиков слепили жители Сарани в честь юбилея города

Благодаря их усилиям на стадионе «Сункар» появилась целая аллея из 80 весёлых снеговиков. Конкурс на лучшего снеговика состоялся в городе впервые и посвящён 70-летию Сарани.

«Изначально планировалось учредить места для победителей, но видя, как все стараются, мы решили просто раздать всем сладости и напоить горячим чаем», – рассказали в акимате города.

Особую активность в конкурсе проявили учащиеся общеобразовательной школы № 2. Они слепили 10 снеговиков.

«В век современных технологий многие уже и забыли, как лепить снеговиков, а это очень интересный и полезный для здоровья процесс. Мы дружно и весело взялись за работу и слепили 10 снеговиков. Каждый из них уникален и по-своему красив. Совместная работа с педагогами объединила нас в творческий коллектив. Хотим поблагодарить организаторов конкурса. Именно вместе мы сможем сделать наш город красивым!» – считают президент школьного парламента ОШ № 2 Егор Башта и лидер школьного комитета «Жас ұлан» Лазиз Авазхонов.