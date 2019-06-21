83 млн тенге похитил из бюджета замруководителя управления финансов СКО
Антикоррупционной службой Северо-Казахстанской области выявлен факт хищения бюджетных средств заместителем руководителя управления финансов области, сообщает Kazpravda.kz.
По данным ведомства, он подозревается в том, что действуя группой лиц по предварительному сговору со своей супругой, через аффилированное предприятие обманным путем похитил бюджетные средства в сумме 83 млн тенге, путем подписания фиктивных договоров на изготовление землеустроительных проектов по отводу земельного участка.
70 млн тенге были обналичены, часть из них конвертированы в доллары США и потрачены на приобретение дорогостоящего внедорожника.
19 июня при обналичивании очередного транша бюджетных средств в сумме 19,5 млн тенге с поличным была задержана супруга вышеуказанного чиновника.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Процессуальное задержание в отношении его супруги не применялось, в связи с полным признанием вины и наличием двух малолетних детей.
Расследование продолжается.
Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом, добавили в пресс-службе.