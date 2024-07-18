Более 8 тысяч тонн опасных отходов передали предприятию в Павлодарской области

За экологический ущерб прокуроры взыскали с организации 106 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру области

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Павлодарская природоохранная прокуратура выявила нарушения экологических норм.

Прокуратурой были установлены факты передачи KSP Steеl 8,5 тысяч тонн опасных промышленных отходов юридическому лицу, не имеющему соответствующего разрешения, что противоречит требованиям экологического законодательства.

«По акту надзора налоговыми органами выставлено уведомление, с KSP Steеl взыскали плату за эмиссии в окружающую среду в размере 106 млн тенге», – прокомментировали в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что работа в данном направлении продолжается.