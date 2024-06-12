9 млрд тенге выделили на теплосети Павлодара, Экибастуза и Аксу

Энергетика, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Средний износ сетей в этих городах составляет от 59 до 90%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о выделении 9 млрд тенге из резерва правительства на строительство и реконструкцию теплосетей в Павлодаре, Экибастузе и Аксу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Так, будет осуществлено строительство тепломагистрали ТМ-13 протяженностью 2,5 км в Павлодаре (3,6 млрд тенге). Это позволит обеспечить стабильным теплоснабжением многоквартирные жилые дома в районе улиц Павлова – Шевченко – Катаева, где проживает 41,5 тыс. человек.

В Экибастузе будет проведена реконструкция участков тепломагистралей ТМ-1 и ТМ-3 общей протяженностью почти 4 км (3,6 млрд тенге). Благодаря этой работе планируется подключить новые жилые дома, социальные учреждения и объекты малого и среднего бизнеса. Это охватит свыше 2 тыс. человек.

Оставшиеся 1,8 млрд тенге направят на реконструкцию внутриквартальных тепловых сетей в Аксу протяженностью 4,3 км, расположенных в микрорайонах №3,5 и 8. За последние 2 года на этих участках произошло свыше 40 порывов. Реконструкция позволит обеспечить качественным теплоснабжением более 1,5 тыс. местных жителей.

По данным акимата Павлодарской области, протяженность сетей теплоснабжения в Павлодаре составляет 828,1 км (средний износ – 82,8%), в Экибастузе – 422,5 км (90,7%), в Аксу – 99,1 км (59%). По результатам технического обследования для неотложных работ были определены 4 участка с наиболее высоким уровнем износа.  

Напомним, ранее премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление правительства о выделении 3,4 млрд тенге из резерва на дальнейшую модернизацию ТЭЦ Экибастуза: капитальный ремонт котлоагрегатов и строительство магистрали осветленной воды.

Кроме того, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону 16 млрд тенге направлено на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды, более 2,4 млрд тенге - на капитальный ремонт теплосетей Риддера и 816 млн тенге - на ремонт котельных Кокшетау.

#Павлодар #ремонт #Экибастуз #теплосети #финансирование #Аксу #износ

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