А город увидел: ученья идут...

С наступлением календарной весны паводковые мероприятия активизировались не только на юге, но и в северных и восточных регионах страны. По сообщениям наших корреспондентов, там, где весна практически полностью вступила в свои права, проходят учения по расширению и углублению отводных каналов, арычной сети. А там, где реки еще не сняли с себя белые одежды, начались взрывные работы по освобождению русел от возможных ледяных заторов.

Взрывные учения

Взрывные работы на реке Иртыш начались раньше предполагаемого срока, так как в ближайшие дни синоптики прогнозируют резкое потепление. Дробление льда произведут в Бескарагайском и Бородулихинском районах области Абай.

– В полной готовности находятся противопожарная служба, которая занимается эвакуацией населения, и медицинская служба, созданная на базе скорой медицинской помощи города Семея. Организация «Красный полумесяц» тоже может оказать медицинскую и психологическую помощь. Для охраны общественного порядка работают полицейские, – отметил заместитель начальника ДЧС области Абай Султан Ахметов.

Тающий снег добавил забот и коммунальным службам. По информации заместителя акима области Абай Димитрия Гарикова, в регионе более 1 300 водопропускных сооружений, 130 мостов. Проведен осмотр гидротехнических сооружений. Толщина льда на Иртыше этой зимой составила от 70 до 80 см. В Семее – 64 см. В городе в любой момент могут быть развернуты около 30 эвакопунктов. Так, один из них расположен в гостинице «Семей», где могут принять от 30 до 50 человек. Также работают медико-спасательные пункты, которые окажут содействие при эвакуации.

По словам акима города Семея Нурбола Нурсагатова, взрывные работы в случае необходимости могут повторить.

– Сейчас уровень воды в реке находится в пределах нормы. Но остается вопрос вывоза снега с территории города, сейчас работает 50 единиц техники. Всего в городе определено 15 паводкоопасных участков, – рассказал Нурбол Нурсагатов.

С улиц областного центра откачивают талую воду. К растаявшему снегу воды прибавил дождь. Работают десять единиц вакуумных ассенизаторских машин, четыре передвижных мотопомпы и шесть цистерн. Откачано более пяти тысяч кубометров воды.

Начали взрывать лед для предот­вращения заторов на реках и в Восточно-Казахстанской области. Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, всего определено 16 участков на Бухтарме, Убе, Курчуме и Иртыше. Во время ледохода здесь возможны заторы и зажоры льда, опасные подъемом воды в реках и подтоплениями близлежащих населенных пунктов.