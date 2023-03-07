А город увидел: ученья идут...

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С наступлением календарной весны паводковые мероприятия активизировались не только на юге, но и в северных и восточных регионах страны. По сообщениям наших корреспондентов, там, где весна практически полностью вступила в свои права, проходят учения по расширению и углублению отводных каналов, арычной сети. А там, где реки еще не сняли с себя белые одежды, начались взрывные работы по освобождению русел от возможных ледяных заторов.

Взрывные учения

Взрывные работы на реке Иртыш начались раньше предполагаемого срока, так как в ближайшие дни синоптики прогнозируют резкое потепление. Дробление льда произведут в Бескарагайском и Бородулихинском районах области Абай.

– В полной готовности находятся противопожарная служба, которая занимается эвакуацией населения, и медицинская служба, созданная на базе скорой медицинской помощи города Семея. Организация «Красный полумесяц» тоже может оказать медицинскую и психологическую помощь. Для охраны общественного порядка работают полицейские, – отметил заместитель начальника ДЧС области Абай Султан Ахметов.

Тающий снег добавил забот и коммунальным службам. По информации заместителя акима области Абай Димитрия Гарикова, в регионе более 1 300 водопропускных сооружений, 130 мостов. Проведен осмотр гидротехнических сооружений. Толщина льда на Иртыше этой зимой составила от 70 до 80 см. В Семее – 64 см. В городе в любой момент могут быть развернуты около 30 эвакопунктов. Так, один из них расположен в гостинице «Семей», где могут принять от 30 до 50 человек. Также работают медико-спасательные пункты, которые окажут содействие при эвакуации.

По словам акима города Семея Нурбола Нурсагатова, взрывные работы в случае необходимости могут повторить.

– Сейчас уровень воды в реке находится в пределах нормы. Но остается вопрос вывоза снега с территории города, сейчас работает 50 единиц техники. Всего в городе определено 15 паводкоопасных участков, – рассказал Нурбол Нурсагатов.

С улиц областного центра откачивают талую воду. К растаявшему снегу воды прибавил дождь. Работают десять единиц вакуумных ассенизаторских машин, четыре передвижных мотопомпы и шесть цистерн. Откачано более пяти тысяч кубометров воды.

Начали взрывать лед для предот­вращения заторов на реках и в Восточно-Казахстанской области. Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, всего определено 16 участков на Бухтарме, Убе, Курчуме и Иртыше. Во время ледохода здесь возможны заторы и зажоры льда, опасные подъемом воды в реках и подтоплениями близлежащих населенных пунктов.

Первые профилактические взрывы были организованы на Убе в Шемонаихинском районе возле административного центра Шемонаихи, а также сел Верх-Уба, Убинка, поселка Усть-Таловка. Толщина льда – примерно 1 м, площадь – больше 50 тыс. кв. м. Аналогичные работы запланированы в районе Алтай на Бухтарме. Здесь лед будут крошить на пяти участках общей площадью 85 тыс. кв. м. В целом на востоке страны в период большой воды в зоне возможных подтоплений расположен 71 населенный пункт в Глубоковском, Уланском, Шемонаихинском, Тарбагатайском, Катон-Карагайском, Курчумском районах, а также районе Алтай. С 1 февраля в регионе действует режим повышенной готовности к паводковому периоду.

Готовясь к предстоящему паводку, спасатели Северо-Казахстанской области начали взрывные работы на водоемах. В рамках республиканского командно-штабного учения «Көктем-2023» в Айыртауском районе отрабатывались мероприятия по защите населения в период паводка.

Возможное подтопление угрожает селу Имантау, и это тревожит сотрудников ДЧС СКО. Поэтому здесь прошли учения, в ходе которых проверялась готовность Имантауского сельского округа к работе в условиях паводка, укладывались мешки с песком для защиты домов, возводился земляной вал, вырубался кустарник в русле реки Змейки. Участники противопаводкового мероприятия вывезли снег с улиц, очистили водопропускные трубы, обеспечили готовность эвакуационного пункта, развернутого на базе средней школы.

Закончились учения взрывными работами в устье реки Змейки. Одновременно прогремели взрывы на площади 28 кв. м, что существенно уменьшило риск образования затора льда и снизило угрозу подтопления села Имантау. Одновременно в регио­не ведутся работы по выявлению водоемов с угрозой замора рыбы из-за дефицита кислорода. Так, например, спасательная операция прошла на озере Сивково возле села Виногра­довка Кызылжарского района. Здесь работники КГУ «Лесное хозяйство «Соколовское» бурили лунки и прорубали майны, ставили в них снопы камыша, через которые в воду будет поступать кис­лород. Метод эффективный и безопас­ный. Всего на территории Северо-Казахстанской области расположены 543 рыбохозяйственных водоема.

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ, НО УГРОЗА СОХРАНЯЕТСЯ

В трех районах области Жетысу зафиксированы факты локальных подтоплений дворовых территорий талыми водами. О штормовом предупреждении и проводимых противопаводковых мероприятиях в целом рассказали сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу. Первыми жертвами талых вод в регионе стали села Кызылжар и Сарыозек в Кербулакском, Жалгызагаш в Ескельдинском и аул Жалпак в Алакольском районах. Видео с бегущими по улицам потоками грязной воды разлетелись в выходные дни по всем социальным сетям. Причина тому – резкое повышение температурного фона, что вызвало интенсивное тая­ние снега. Однако, по данным служб ЧС, жилые дома и строения в результате подтоплений не пострадали. По информации заместителя начальника ДЧС Игоря Жукова, в ходе оперативно принятых противопаводковых мер по состоянию на 6 марта уровень воды в подтопленных населенных пунктах снизился.

– С прибывающим объемом воды с полей, расположенных с восточной части села Кызылжар Кербулакского района, арычная система не справилась, поток воды перелился по улице Шыныбек, в результате чего произошло подтопление 4 дворовых территорий. В целях недопущения подтоплений дворовых участков силами ДЧС и местных исполнительных органов задействованы 19 сотрудников и 6 единиц техники. В данное время продолжаются работы по углублению и очистке арычной системы, дополнительно проводится заготовка мешкотар с инертными материалами, – рассказал Игорь Жуков.

Разъяснили ситуацию и по подтоплению цементного завода в Кербулакском районе. Согласно рассылаемому в социальных сетях видео, на территории производства также собрались талые воды. Однако официального обращения от завода не поступало, отметил замначальника ДЧС области. На сегодня установлено, что силами самих работников обеспечен транзит поступающей воды посредством обводного канала. Уровень воды уже снижен, фактов разрушений и материального ущерба не имеется. Главными причинами таких подтоплений сотрудники ДЧС называют резкое потепление, глубокое промерзание почвы, а также неочищенные арычные сис­темы, в очередной раз призывая граждан следить за состоянием арыков придомовых территорий.

Согласно штормовому предуп­реждению РГП «Казгидромет», по области Жетысу с 6 по 8 марта ожидаются дожди, а также повышение температуры. В регионе прогнозируют интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, подъемы уровня воды на реках.

В селах Алматинской облас­ти спасатели отвели угрозу подтоп­ления 150 объектов в ходе респуб­ликанских команд­но-штабных учений.

Напомним, в феврале текущего года из-за резкого повышения температуры воздуха и таяния снега в горах были подтоплены жилые массивы в ряде сел регио­на. Больше всего пострадали жители поселков Ынтымак и Узынагаш Жамбылского района, которым пришлось обкладывать дома мешками с землей, чтобы остановить потоп. Сельчане жаловались, что из-за проникшей под фундамент воды появились трещины в стенах. По их словам, такая ситуация происходит уже не первый год.

На днях в рамках республиканских командно-штабных учений «Көктем-2023» подразделения департамента по ЧС Алматинской области уделили особое внимание состоянию паводко­опасных участков именно в селах Ынтымак и Узынагаш.

Как сообщила пресс-служба ДЧС, проведены работы по расширению и углублению отводных каналов, арычной сети. Также отработаны вопросы взаимодействия служб, оповещения населения, проведены тактико-специальные тренировки по ликвидации последствий паводков.

По оценкам специалистов, в ходе учений предотвращен риск подтопления свыше 150 жилых, социальных и производственных объектов в обоих селах. В противопаводковых мероприя­тиях участвовали спасательные отряды, военные, полиция, волонтерская организация Lider.kz, а также представители местных акиматов. Общими усилиями очищены арычные сети, вывезено 60 кубометров мусора, вырыто несколько километров отводных каналов.

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