А началось все с песен Абая

Это она по паспорту молдаванка, а в душе, мне кажется, самая настоящая казашка! Отменно говорит на литературном казахском, искренне радеет за развитие национальной культуры, поддержание традиций. Даже разрез ее красивых глаз слегка напоминает азиатский.

У Аллы интересная история познания государственного языка. Родилась она в поселке Тасты Амангельдинского района Костанайской области, куда переехали из Молдавии ее родители. В семье в основном говорили на молдавском языке. Но сам поселок был многонациональным.

– У нас жили украинцы, немцы, казахи, русские, молдаване, татары, – вспоминает моя собеседница. – Родители очень много работали, чтобы обеспечить троих детей, папа – сварщиком, мама – завскладом. Их часто не было дома, и тогда я заглядывала к соседской бабушке Күміс әже, которая, нажарив баурсаки с домашней сметаной, звала меня: «Сары қыз, кел, шай ішеміз». Күміс әже одевалась в национальную одеж­ду, носила серебряные украшения, и от нее так вкусно пахло! Она сажала меня на колени, кормила, а потом говорила: «Сиыр саууға барайық». Мы шли доить коров, и она пела песни Абая. Общалась Күміс әже только по-казахски, и хотя я не понимала ни слова, но чувствовала ее теплоту и заботу.

Годам к десяти Алла сама научилась доить коров и, занимаясь домашним хозяйством, невольно тоже напевала знакомые казахские песни. Искала и записывала их слова. Именно тогда у нее и появился интерес к казахской культуре.

– Мне нравилась открытость казахов. В пятом классе у меня появилась подруга Айман, которая говорила чисто по-казахски. И я уговорила маму перевести меня в казахский класс! Конечно, очень быстро из отличницы я скатилась до троечницы, потому что абсолютно ничего не понимала. Знала лишь какие-то базовые слова: әпке, бер, нан, шай, – рассказывает Алла.

Это была действительно настоящая авантюра – посреди школьной программы сменить язык обучения. Но девочка настолько горела желанием говорить на казахском, что все вокруг поверили в нее.

Помогать с домашним заданием родители уже не могли, и Алла много трудилась сама, а что не понимала, спрашивала в семьях одноклассников. Поддержка учителей, которые стали активно выдвигать ее на участие в языковых конкурсах, тоже здорово помогла, вселила уверенность. А уж быть в центре внимания Алла всегда любила: не пропускала ни одного школьного мероприятия, была если не в качестве ведущей, то пела песни или читала стихи.

С первого районного конкурса «Абай оқулары» в качестве приза она привезла… подушку! И до самого окончания школы участвовала во всевозможных мероприятиях по казахскому языку, получила кучу наград. А в 11-м классе писала все диктанты на пятерки, четко выговаривала специфические казахские звуки, читала Абая Кунанбаева, Ыбырая Алтынсарина, Мухтара Ауэзова в оригинале.

– Особенно много я почерпнула в «Абайдың қара сөздері». Абай учит прос­той житейской мудрости – быть сильным, несмотря на обстоятельства, верить в себя, в силу знаний. Несмотря на то что прошло столько времени, «Слова назидания» и сейчас очень актуальны, – делится Алла Платонова.

Полтора года после школы девушка отучилась в Аркалыке по специальности «переводческое дело». Параллельно вела новости на городском телеканале «Арқа дидары». А однажды за неделю выиграла городской, областной и республиканский конкурсы и была приглашена на встречу акима Костанайской области с молодежью, где ее заметили и пригласили на учебу в областной центр.

– Я сказала акиму, что хочу стать журналистом, учиться в Костанайском региональном университете имени Байтурсынова. Думала, что это не будет иметь никакого значения, но меня все-таки перевели на журфак, дали место в общежитии. Я устроилась на областное телевидение. И вести хотя бы поздравительную передачу мне тогда казалось очень крутым! – улыбается Алла.

Большую роль в жизни моей героини сыграла Ассамблея народа Казахстана. В апреле 2019 года ей предложили выступить на XXVII сессии АНК в Астане. С температурой, при минимальной подготовке Алла Платонова так хорошо говорила с высокой трибуны, что ее доклад о государственном языке, о казахской культуре и молодежи и сейчас цитируется на просторах Интернета.

– Если честно, меня задевает, что многие удивлены моим знанием казахского языка, – признается девушка. – Я считаю, что каждый гражданин Казахстана, независимо от национальности, должен владеть государственным языком. Особенно госслужащие, которые напрямую работают с людьми. По учебе я не раз выез­жала за границу. Так вот в России все говорят на русском языке, в Испании – на испанском, и никто этому не удивляется. Гражданин этой страны должен выучить государственный язык, и все! В Казахстане должно быть также. Мы сами должны поддерживать наш язык, это священный завет наших предков.

Откровенно говоря, даже родители Аллы порой напоминают ей, мол, ты же молдаванка. На что дочь отвечает, что родилась в Казахстане, здесь училась, работает, что любит эту землю и никуда уезжать не собирается.

– Казахский народ для меня – это не только казахи, у нас многонациональная страна, и я готова служить ей, делая все, что в моих руках, – без всякого пафоса говорит Алла. – Для нас должно быть гордостью говорить на казахском. Бывает, я замечаю, что кто-то смеется над тем, кто язык только учит. Это недопустимо. Мы должны поддерживать друг друга и вместе достигать результатов. Знание языков, в принципе, прекрасно, можно учить и другие языки, но в прио­ритете для гражданина Казахстана должен быть казахский.

На самом деле девушка не лукавит, когда предлагает внести свой вклад в развитие языковой культуры казахов. Уже пару лет как Алла Платонова – официальный представитель Национального центра качества дорожных активов в Астане. Ее заметил и пригласил долгое время руководивший центром Замир Сагинов. И первый вопрос, который она задала новому коллективу: есть ли у них интерес к государственному языку?

– Я предложила проводить уроки казахского с 8 до 9 утра, и руководитель меня поддержал. Они стали пользоваться успехом. Тогда захотелось делать еще больше. Теперь каждую пятницу у нас День казахского языка: час обеденного времени мы посвящаем казахской культуре, традициям, обычаям. По моему приглашению у нас в гостях побывали известные личности, заслуженные дея­тели культуры Кошан Мустафаулы, Оразкуль Асанкызы, Досымжан Танатаров, Бауыржан Исаев, Ырза Турсынзада и другие. Мы проводим интеллектуальные игры, устраиваем целые представления в национальных костюмах и с традицион­ным угощением казахов. Это еще и очень сближает коллектив, ведь у нас работают люди из разных регионов, – с увлечением рассказывает новоиспеченная жительница столицы.

Алла чаще всего говорит и думает на казахском, ей так удобнее. Но, конечно, хорошо владеет и русским, и молдавским языками.

– Невозможно полностью выучить язык, всегда найдутся новые, незнакомые слова и выражения. Особенность казахского еще и в том, что в каждом регионе свои наречия, я, например, вижу огромную разницу. И если честно, до сих пор учусь, – признается Алла.

Продолжила в Астане она и свою телевизионную карьеру, пока в качестве ведущей молодежного шоу «Жаңа қадам» на республиканском телеканале «Ел арна». В этот проект Алла пришла осознанно, потому что ей важна идущая там дискуссия о наболевших темах молодежи – помимо государственного языка, это проблемы ранней беременности, лудомании, синтетических наркотиков, суицидов…

– Мы бьем тревогу, распространяем эту информацию в социальных сетях. Меня очень волнуют эти вопросы, ведь молодежь – это будущее нашей страны, – говорит телеведущая.

Рассуждая о продвижении казахского языка, Алла ратует за то, чтобы как можно больше детей обучались на госязыке начиная с детского сада.

– Мне бы хотелось, чтобы люди сами стремились изучать язык, не видели в этом ничего сложного, – делится Алла. – Чувство патриотизма должно быть, понимание того, что мы, казахстанцы, должны оставить после себя нашу уникальную национальную культуру.