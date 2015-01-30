Свежий выпуск ...А не начать ли с примирения? Олег ТАРАН

Это мероприятие прошло в рамках заседания Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, председатель которого депутат Рахмет Мукашев в своем приветственном слове напомнил присутствовавшим, что Глава государства на VI съезде судей страны обозначил приоритетные направления развития судебной системы. В их числе гражданское процес­суальное законодательство, которое должно предусматривать удобный и быстрый порядок рассмотрения гражданских дел, быть ориентировано на примирение сторон и широкое использование современных технологий.

Руководитель рабочей группы по проекту кодекса, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, депутат Нурлан Абдиров отметил назревшую необходимость принятия нового ГПК. Дело в том, что действующий кодекс был принят еще в 1999 году и имел задачу – создание рыночных отношений и привлечение иностранных инвестиций. Однако дальнейшее развитие экономических отношений, приток иностранных инвестиций и развитие информационных технологий, безусловно, потребовали изменения законодательства.

В основном докладе судья Верховного суда Улбосын Сулейменова подчеркнула, что новый кодекс отвечает предъявляемым к нему требованиям, и его содержание основывается на комплексном пересмотре норм существующего ГПК. Эти новеллы нельзя было предусмотреть только внесением корректировок, учитывая то, что в действующий кодекс изменения и так уже вносились свыше 50 раз. Также было сказано, что новый ГПК нужен не только судам для рассмотрения дел в строго определенной процессуальной форме, но он и важен для граждан, чтобы в процессе урегулирования не были нарушены их права, соблюдались принципы граж­данского процесса.

Содокладчик, заместитель Генерального прокурора Жакип Асанов акцентировал внимание на том, что главное достижение нового кодекса – это создание условий для примирения сторон. Кроме того, по новому ГПК для некоторых споров предусмот­рен обязательный порядок досудебного урегулирования, и его несоблюдение будет препятствовать обращению в суд. Затем необходимо отметить сокращение бюрократии и количества ненужных документов, и то, что стороны будут обязаны представить и раскрыть свои доказательства на стадии подготовки, то есть до судебного процесса.

Затем состоялось обсуждение проекта ГПК, в ходе которого депутаты и все заинтересованные представители гос­органов, юристы и представители общественных организаций задавали свои вопросы, высказывали пожелания и предложения.



