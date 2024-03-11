А поговорить?..

Светлана пришла в областной департамент по чрезвычайным ситуациям больше 15 лет назад. Свою профессию она сравнивает со скорой медицинской помощью, когда от своевременной поддерж­ки в стрессовой ситуации часто зависит психи­ческое здоровье и даже жизнь.

Проверкой для нее стал первый же выезд со спасателями по сигналу о том, что в Усть-Каменогорске на Иртышском мосту в реку собирается броситься молодой человек. Парень, по воспоминаниям психолога, уже стоял за парапетом и мало реагировал на окружающих. Полицейские перекрыли движение в обе стороны, столпились зеваки. Молодому специалисту надо было выстроить диалог так, чтобы отвлечь горемыку от мрачных мыс­лей. И при этом ни в коем случае не спровоцировать. Пока Светлана знакомилась с парнем и разговором уводила его от психологичес­кого края, полицейские и спасатели смогли подойти поближе и вытащить его на пешеходный тротуар. Трагедии удалось избежать.

При чрезвычайных ситуациях у людей могут возникнуть разные психологичес­кие реакции. Один может впасть в ступор, другой – в истерику, третий – в агрессию. У кого-то на фоне стресса идет нарушение сна, у кого-то скачет давление, резко меняется настроение. Задачей специалиста является наблюдение и помощь – где-то словом, где-то лекарствами. Если вовремя не поддержать, у человека, по словам Светланы, могут возникнуть реальные психические нарушения.

– Мы обязательно работаем также с личным составом службы по чрезвычайным ситуациям, – рассказала психолог. – Учим спасателей не только взаимодействовать с пострадавшими, но и регулировать собственное эмоциональное состояние. Проводим тренинги и инструктажи. Каждый сотрудник должен быть готов к любому повороту событий, и чаще всего эти ситуации связаны с горем, трагедией. Профессиональное выгорание в нашей сфере недопустимо.

Кроме того, психолог тес­тирует новых кандидатов на зачисление в штат спасателей и проверяет действующих сотрудников на их устойчивость. Как заключила Светлана Андрусенко, служба по чрезвычайным ситуациям является сложнейшей профессией. В нее приходят по призванию те, кому важно помогать другим.